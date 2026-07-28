El ministro de Defensa cuestiona la «confiabilidad» de la relación Chile-EEUU, tras nuevos aranceles

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El ministro de Defensa de Chile puso en duda este lunes la «confiabilidad de la relación» entre Estados Unidos y su país, luego de calificar de «injusto» que Washington lo incluyera entre las 60 naciones a las que impuso aranceles.

La administración de Donald Trump les aplica desde el viernes pasado tasas de entre 10% y 12,5%, en respuesta a sus investigaciones sobre trabajo forzoso, en una nueva arremetida de su guerra comercial.

Estados Unidos es el segundo socio comercial de Chile después de China, y desde 2004 mantiene un acuerdo de libre comercio con el país sudamericano.

Luego de su ascenso a la presidencia en marzo, el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast ha buscado estrechar vínculos con Estados Unidos.

«Es algo injusto y es algo que nos deja bastante confusos, porque se supone que somos países muy amigos, muy cercanos», dijo este lunes el ministro Fernando Barros, en entrevista con Radio Infinita.

«Genera dudas en la cercanía y la confiabilidad de la relación» entre ambos países, agregó.

Según estimaciones de la cancillería chilena, los aranceles tocan al 40% de las exportaciones hacia Estados Unidos.

Productos como el salmón, las uvas o el vino fueron sancionados, mientras que el cobre y el litio, considerados «minerales críticos» por EEUU, quedaron libres de cargas.

El ministro Barros afirmó que los estándares laborales en Chile están entre los «más altos del mundo». Y «me atrevo a decir que incluso por sobre el estándar americano», agregó.

Por su parte, el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna dijo en conferencia de prensa que su país buscará una negociación para evitar las sanciones.

«Esto no es un tema entre Estados Unidos y Chile, es una política de Estados Unidos con todo el mundo», matizó.

Chile tiene un Tratado de Libre Comercio vigente desde 2004 con la mayor economía mundial. Sus ventas internacionales a EEUU alcanzaron los 18.000 millones de dólares en 2025, según la Aduanas de Chile.

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