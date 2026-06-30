El ministro de Defensa de Colombia pone en duda la muerte de uno de los guerrilleros más buscados

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El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, puso en duda el lunes la muerte en combate del segundo al mando de Iván Mordisco, líder de la principal disidencia de la extinta guerrilla de las FARC.

El gobierno colombiano anunció el pasado 20 de junio que alias Marlon había fallecido en medio de una ofensiva contra el Estado Mayor Central (EMC), que se apartó de los acuerdos de 2016 y es uno de los mayores actores armados ilegales en el país.

Este lunes alias Marlon reapareció en un video de las disidencias que circula en redes sociales y que aún no ha sido verificado, según el ministro.

«Al no haberse recuperado el cuerpo, dicha neutralización no podía darse por plenamente confirmada, ya que ello solo se acredita mediante la inspección técnica del cadáver», dijo Sánchez en X.

Marlon era el jefe de las disidencias del EMC en el departamento del Cauca (suroeste) y responsable de un atentado con explosivos en abril que dejó una veintena de civiles muertos en esa región.

De acuerdo con el ministro, «reportes operacionales y de inteligencia» indicaron que el guerrillero «había sido neutralizado».

En un mensaje en su canal de prensa, las disidencias aseguraron que Marlon «sobrevivió al ataque del 20 de junio» y se le ve usando un traje de camuflaje junto a otro rebelde armado con un fusil.

«Las autoridades competentes ya están adelantando las verificaciones necesarias para establecer su autenticidad y las circunstancias en las que pudo haber sido grabado» el video, señaló Sánchez.

En la supuesta declaración el guerrillero asegura que la «lucha armada sigue siendo un instrumento legítimo» tras la elección como presidente del ultraderechista Abelardo de La Espriella, quien asumirá el cargo en agosto.

pld/lb