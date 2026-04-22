El ministro de Defensa de Perú dimite tras aplazarse la compra de aviones de combate F-16

1 minuto

Lima, 22 abr (EFE).- El ministro de Defensa de Perú, Carlos Díaz, dimitió este miércoles debido a sus discrepancias con el presidente interino, José María Balcázar, sobre la decisión de postergar la firma de un contrato de compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos.

El retraso de la firma puede comprometer los intereses del país y puede generar «consecuencias de significativa relevancia», señaló Díaz en una carta dirigida a Balcázar y publicada en medios nacionales.

El dimitido ministro, que ocupaba el cargo desde el 17 de marzo, manifestó su «discrepancia sustantiva» con la marcha del proceso de compra de los aparatos de caza para la defensa nacional, en el que competían los F-16 Block 70 de la estadounidense Lockheed Martin, los Saab Gripen suecos y los Rafale franceses. EFE

mmr/fgg/rcf