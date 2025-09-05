The Swiss voice in the world since 1935

El ministro de Defensa de Rusia se reúne con el jefe del Estado Mayor libio, Jaled Haftar

Moscú, 5 sep (EFE).- El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, se reunió hoy con el jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional Libio (LNA) Jaled Haftar, hijo del mariscal Jalifa Haftar, que controla el este y sur de Libia con mano dura.

«Durante la reunión, el jefe de la entidad militar rusa felicitó a Jaled Jaftar por su nombramiento como jefe del Estado Mayor y por su ascenso al grado de general coronel», indicó Defensa en un comunicado publicado en Telegram.

Beloúsov señaló que el cargo y el ascenso son «un reconocimiento de vuestro gran aporte a la capacidad defensiva del país».

Además, el titular de Defensa ruso felicitó al hermano de Jalet, Saddam Haftar, como comandante adjunto del LNA, y deseó salud y éxitos al mariscal Jalifa Haftar.

Añadió que las presentes negociaciones siguen las pautas de lo acordado entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mariscal Haftar durante la reunión celebrada el pasado 9 de mayo.

Por su parte, el militar libio agradeció al ministro de Defensa ruso la «cálida recepción» y le deseó éxitos.

«Es una visita muy provechosa para nosotros. Pudimos valorar el significativo aporte de Rusia a la estabilidad global», señaló.

Durante las negociaciones, las partes debatieron temas de actualidad de las relaciones ruso-libias y la situación en el norte de África, según Defensa.EFE

