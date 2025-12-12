The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El ministro de Defensa dice que Venezuela está «alzada» y en «rebeldía» contra EE.UU.

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 12 dic (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este viernes que su país está «alzado» y se mantiene en «rebeldía» contra lo que consideró como la «acción nefasta» del «imperialismo norteamericano», en referencia a EE.UU., en momentos de tensión por el despliegue aeronaval que ordenó Donald Trump en el mar Caribe, visto por Caracas como una «amenaza».EFE

rbc/lb/gpv

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR