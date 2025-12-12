El ministro de Defensa dice que Venezuela está «alzada» y en «rebeldía» contra EE.UU.

Caracas, 12 dic (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este viernes que su país está «alzado» y se mantiene en «rebeldía» contra lo que consideró como la «acción nefasta» del «imperialismo norteamericano», en referencia a EE.UU., en momentos de tensión por el despliegue aeronaval que ordenó Donald Trump en el mar Caribe, visto por Caracas como una «amenaza».EFE

