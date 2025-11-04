El ministro de Defensa israelí nombra sucesor para la abogada general del Ejército cesada

Jerusalén, 4 nov (EFE).- El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, nombró este martes al ex asesor jurídico de su departamento Itai Ofir como abogado general del Ejército, en sustitución de Yifat Tomer-Yerushalmi, destituida el pasado viernes por haber filtrado un vídeo en el que soldados presuntamente abusan de un detenido palestino en la prisión de Sde Teiman.

En un comunicado, Katz afirma que Ofir «será capaz de trabajar para depurar, rehabilitar y reorganizar el sistema de la abogacía militar» con el objetivo de proteger a los soldados «que luchan heroicamente, en condiciones difíciles y complejas, por la seguridad del Estado de Israel».

Katz añadió que tiene la responsabilidad ante las familias de los soldados «de preservar la seguridad, el honor y la dignidad de sus seres queridos».

Tomer-Yerushalmi abandonó el cargo de abogada general militar el viernes, tras admitir haber filtrado en verano del año pasado a la prensa un vídeo de varios guardias del centro de detención de Sde Teiman mientras torturaban y abusaban de un preso.

El caso, que fue revelado en el verano 2024, causó conmoción en Israel, pero también muestras de apoyo a los soldados, que fueron detenidos durante varias semanas entre julio y agosto de 2024 y están ahora en libertad en espera de juicio.

No es el único caso de abusos registrados en el centro de Sde Teiman contra prisioneros palestinos detenidos durante la ofensiva de Israel en Gaza, muchos de los cuales se encuentran en detención administrativa, sin cargos ni juicio

En el currículum compartido por Defensa, se explica que Ofir fue asesor jurídico del Ministerio de Defensa entre 2017 y 2024 y anteriormente ejerció la abogacía en el sector privado en Israel y Estados Unidos, y fue socio principal de un bufete de abogados en Tel Aviv.

En 2022, fue seleccionado como uno de los tres candidatos al puesto de fiscal general de Estado. EFE

