El ministro de Defensa japonés partirá a Europa para abordar proyecto de un caza avanzado

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Tokio, 18 jul (EFE).- El ministro japonés de Defensa, Shinjiro Koizumi, partirá este domingo hacia el Reino Unido, Francia y Bélgica para mantener reuniones que, según medios locales, se centrarán en el desarrollo de un futuro avión de combate y en reforzar la cooperación en materia de seguridad.

Koizumi visitará el lunes el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough (sur de Inglaterra) y el martes mantendrá una reunión bilateral con su homólogo italiano, Guido Crosetto, además de un encuentro trilateral con Crosetto y el titular de Defensa del Reino Unido, Dan Jarvis, de conformidad con la agenda publicada la víspera por la oficina del ministro japonés.

La reunión trilateral buscará avanzar en el Programa Aéreo de Combate Global (GCAP), mediante el cual Japón, el Reino Unido e Italia desarrollan conjuntamente un caza de sexta generación, informó este sábado la agencia local de noticias Kyodo.

Las primeras ministras de Italia, Giorgia Meloni, y de Japón, Sanae Takaichi, ratificaron la fase operativa del GCAP durante su reunión en Roma el mes pasado.

El miércoles, Koizumi se reunirá con la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, en Francia, para después partir a Bélgica y reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El Ministerio de Defensa de Japón no ha detallado los objetivos de tales visitas pero, según el citado medio local, se espera que reafirmen el fortalecimiento de su cooperación.

El ministro regresará a Japón el jueves, según el aviso oficial, que señala que el calendario todavía podría sufrir modificaciones. EFE

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