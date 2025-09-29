The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El ministro de Defensa noruego llama «imprudentes» las violaciones rusas del espacio aéreo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Berlín, 29 sep (EFE).- El ministro de Defensa de Noruega, Tore O. Sandvik, calificó este lunes de «imprudente» el comportamiento de Rusia por las recientes y reiteradas violaciones del espacio aéreo de varios países de la OTAN, en un momento en que la nación nórdica investiga avistamientos de drones en su territorio.

«Hemos tenido violaciones del espacio aéreo de Rusia en el norte, pero tenemos una larga tradición de permanecer tranquilos y con gran determinación. Esto es un comportamiento imprudente», dijo el noruego en el Foro de Seguridad de Varsovia sobre la experiencia de su país en situaciones como la vivida recientemente en Polonia, Estonia y Rumanía.

«Puede que se deba a mala navegación», pero «Rusia debe tomar más márgenes de seguridad cuando operan cerca de nuestras barreras», abundó el político al ser preguntado sobre Noruega y sus capacidades ante amenazas como la que representa Rusia, país que se sospecha esté detrás de recientes avistamientos de drones sobre instalaciones militares noruegas.

«No estamos en guerra, los avistamientos de drones los estamos investigando. No hay confirmación ni conclusión, pero es serio, porque está molestando nuestro tráfico aéreo y es peligroso y una interferencia que nos tomamos en serio», señaló Tore O. Sadvik, que describió a su país «preparado veinticuatro horas al día y siete días a al semana».

«Tenemos capacidad para derribarlos, aunque son drones de observación no son drones ataquen ni drones ‘Shaehd'», dijo en un comentario que aludió a un sistema de tecnología iraní que Rusia utiliza a diario contra Ucrania en su guerra de agresión.

«Somos los ojos y las orejas de la OTAN en el norte», abundó el político noruego sobre la posición estratégica de su país.

Tore O. Sadvik hizo estas declaraciones después de que el sábado las autoridades noruegas informaran del inicio de una investigación sobre un posible avistamiento de drones sobre instalaciones militares.

Los avistamientos se produjeron el sábado fuera del área de una base militar, cuyas operaciones no se vieron afectadas. EFE

smm/rz/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR