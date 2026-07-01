El ministro de Economía de Perú pide cautela al Congreso por mayor gasto fiscal aprobado

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Lima, 30 jun (EFE).- El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Rodolfo Acuña, declaró este martes que «el Congreso debe ser más cauto» con las leyes de gasto fiscal aprobadas en los últimos meses, que representan casi 3 % del producto interno bruto, porque si no se aplica «gradualidad» en su ejecución, «no hay caja fiscal que lo soporte».

Tras acudir a la Comisión de Presupuesto en el Parlamento, Acuña dijo a los periodistas que los legisladores le reclaman al Ejecutivo para que atiendan los incrementos de pensiones para docentes, que significa un gasto de 10.000 millones de soles (3.000 millones de dólares).

Asimismo, el pago de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios para trabajadores públicos temporales, bajo la categoría de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), exclusiva para el sector público, por 3.500 millones de soles (1.000 millones de dólares).

Sin embargo, Acuña dijo que esos pagos ponen al Ejecutivo en «un problema». «¿De dónde sacamos ese dinero?», preguntó.

El ministro señaló que la atención del Gobierno interino de José María Balcázar, que concluye el próximo 28 de julio, es atender temas urgentes como la prevención ante la llegada del fenómeno climatológico de El Niño, al cual ha destinado un presupuesto de 300 millones de soles (88 millones de dólares).

«Quizás se van a destinar mayores recursos, pero estamos dejando lo que se puede hacer», admitió Acuña, dado que los efectos del fenómeno, como lluvias intensas e inundaciones, se sentirán en los próximos meses y hasta inicios de 2027.

El Ministerio de Economía informó, la semana pasada, que gestiona un crédito contingente adicional por 500 millones de dólares para fortalecer la respuesta frente a los desastres naturales o los efectos del fenómeno de El Niño.

A su vez, el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Alejandro Soto, declaró a los reporteros que el Ministerio de Economía ha planteado un crédito suplementario por 4.160 millones de soles (1.200 millones de dólares), que son fondos captados por impuestos, para cubrir los temas del fenómeno de El Niño y las gratificaciones (pagas extra) de los trabajadores CAS.

Soto dijo que el Ejecutivo tiene la disponibilidad de más de 8.000 millones de soles (2.300 millones de dólares) para temas de contingencia y que la ley aprobada por el Parlamento dispone el pago del 100 % de las gratificaciones para esos trabajadores del sistema público.

En mayo pasado, el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, comentó que el actual Congreso aprobó 268 normas con impacto fiscal negativo, entre 2021 y 2026, que representan compromisos permanentes por más de 36.700 millones de soles (10.700 millones de dólares) anuales, que representan alrededor de 3 % del PIB. EFE

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