El ministro de Economía de Portugal viaja a Arabia Saudí en una misión con 50 empresas

Lisboa, 21 nov (EFE).- El ministro de Economía y de Cohesión Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida, inicia mañana, sábado, una visita a Arabia Saudí al frente de una delegación de más de 50 compañías de su país para mantener contactos con empresarios y las autoridades del reino.

Según un comunicado de su Ministerio, el objetivo del viaje, que durará hasta el 25 de noviembre, es reforzar las relaciones económicas bilaterales.

Durante su estancia en el país árabe, Castro Almeida tiene previsto reunirse con su homólogo saudí, Faisal Alibrahim, y con el viceministro de Industria y Recursos Industriales, Jalil bin Ibrahim bin Salama, así como con el titular de Inversiones, Jalil al Falih.

También tiene programado verse con representantes de firmas saudíes y con el consejero delegado de la Expo 2030, Talal al Marri.

Durante esta visita se va a celebrar en Riad la séptima comisión bilateral mixta Portugal-Arabia Saudí y un Foro de Negocios e Inversiones, con la participación del más de medio centenar de empresas portuguesas y cerca de 120 saudíes.

Castro Almeida participará, además, en la inauguración de la muestra ‘Made in Portugal Naturally meets Lazado’, donde tomarán parte 19 marcas lusas del sector del hogar y la joyería para promover el diseño y el estilo de vida portugués en Arabia Saudí.

Además de viajar con representantes de compañías lusas, el ministro estará acompañado por el secretario de Estado de Economía portugués, João Rui Ferreira, y el secretario de Estado Adjunto y de la Energía, Jean Barroca. EFE

