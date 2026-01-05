El ministro de Exteriores alemán dice que la OTAN defenderá Groenlandia al ser Dinamarca

Riga, 5 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, declaró este lunes en Vilna, la capital de Lituania, que Groenlandia forma parte de Dinamarca y será defendida contra cualquier amenaza por la OTAN, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reiterase su interés por este territorio autónomo danés.

«Sólo puedo decir que Groenlandia es como las Islas Feroe, parte del Reino de Dinamarca. Y dado que Dinamarca pertenece a la OTAN, Groenlandia también tendrá que ser defendida por la OTAN», dijo Wadephul en una rueda de prensa junto a su homólogo lituano, Kęstutis Budrys.

«Si se plantean más requisitos para reforzar los esfuerzos de defensa en relación con Groenlandia, tendremos que debatirlo en el marco de la alianza», abundó el jefe de la diplomacia germana, que se encontraba por primera vez en Vilna como ministro.

Las preocupaciones sobre Groenlandia se han intensificado después de que la intervención militar en Estados Unidos en Venezuela y después de que Trump afirmara que Groenlandia es esencial para la seguridad estadounidense y que quiere apoderarse de ella.

Por su parte Budrys reiteró que su país apoya y se solidariza con Dinamarca, país que calificó de aliado «muy valioso».

«Apoyamos y nos solidarizamos con Dinamarca. Es un aliado importante nuestro, un aliado muy valioso. Y creemos que todas las cuestiones relativas a Groenlandia sólo deben debatirse en el marco del derecho internacional», afirmó el ministro de Exteriores de Lituania, país que tiene una frontera con Bielorrusia, al este, y con el enclave ruso de Kaliningrado, al oeste.

Entre los temas abordados por Wadephul como Budrys, además de la situación en Venezuela y Groenlandia, figura el apoyo de ambos países a Ucrania frente a la guerra de agresión rusa. EFE

