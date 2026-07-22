El ministro de Exteriores de Rusia se reunirá el jueves con Marco Rubio en Manila

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El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, anunció el miércoles a la prensa que se reunirá el jueves con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Filipinas, en un encuentro enfocado en los conflictos en Ucrania y Oriente Medio.

«En cualquier caso, esta reunión será útil. Es preferible hacer preguntas y obtener respuestas», declaró al confirmar que la reunión será el jueves por la mañana al margen de un encuentro de los representantes diplomáticos de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

Moscú ha condenado los recientes ataques de Washington contra su aliado Irán.

Al mismo tiempo, las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania están en punto muerto, ya que la atención se centra en Oriente Medio, mientras Rusia mantiene sus exigencias y reclama que Ucrania ceda territorio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, también ha expresado su apoyo a la campaña ucraniana de ataques de largo alcance contra infraestructuras energéticas, declarando que ello podría «ayudar a conducir a un final» de la guerra.

Desde hace meses, Ucrania multiplica los ataques con drones, dirigidos en particular contra refinerías, depósitos de petróleo y cargueros en el mar, lo que ha provocado penurias de combustible en Rusia.

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