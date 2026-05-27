El ministro de Exteriores de Singapur busca en Pionyang mejorar las relaciones, según KCNA

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Seúl, 27 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, se reunió con su homóloga norcoreana, Choe Son-hui, en Pionyang para «fortalecer los intercambios y la cooperación», afirmó este miércoles la agencia estatal de noticias KCNA, sobre un infrecuente viaje que le llevará también a Corea del Sur.

Balakrishnan y Choe se reunieron el martes en Pionyang, donde se trataron «puntos de vista» sobre el refuerzo de «los intercambios y la cooperación entre los ministerios de Exteriores», según la agencia norcoreana KCNA.

La canciller norcoreana subrayó las intenciones del hermético régimen de mejorar las relaciones bilaterales, mientras que KCNA citó a Balakrishnan en términos similares en torno a la «cooperación amistosa» con Pionyang.

El inusual viaje del ministro de Exteriores singapurense a Corea del Norte, tras visitar China, estará seguido de su paso por la capital surcoreana, Seúl, como parte de una gira que concluirá el jueves, según informó la Cancillería de Singapur en un comunicado.

La nota se limitó a afirmar que Balakrishnan se reuniría con sus homólogos en los tres países para «reafirmar las relaciones bilaterales» e «intercambiar opiniones» sobre la actualidad regional e internacional.

El jefe de la diplomacia singapurense dio en 2018 la bienvenida al líder norcoreano, Kim Jong-un, cuando visitó la ciudad-Estado para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en una histórica cumbre.

Fue el primer encuentro de los tres que mantuvieron, entre 2018 y 2019, el estadounidense y el líder norcoreano, aunque las conversaciones no lograron concretar un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea del Norte.

Hace dos semanas, Trump afirmó haberse comunicado con Kim y mantener una «muy buena relación» con el norcoreano, aunque se negó a detallar sobre la naturaleza de esos contactos y los temas tratados.

Trump ha expresado abiertamente su intención de reunirse con Kim lo antes posible, aunque en octubre del año pasado no logró concretar un encuentro aprovechando la escala en Corea del Sur en el marco de su gira asiática.

Paralelamente, la visita de Balakrishnan se produce tras informes de que el presidente chino, Xi Jinping, podría visitar Corea del Norte esta semana, según un funcionario surcoreano de alto rango citado de manera anónima por la agencia local de noticias Yonhap.

La portavoz de Exteriores de China, Mao Ning, no obstante, dijo en una conferencia de prensa el lunes que no tenía información que ofrecer por el momento. EFE

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