El ministro de Exteriores egipcio conversa con Witkoff sobre la negociación con Irán

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El Cairo, 1 may (EFE).- El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, subrayó este viernes en una conversación telefónica con el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, la necesidad de «intensificar los esfuerzos para apoyar las negociaciones entre» Irán y Washington.

Abdelaty y Witkoff analizaron durante la llamada «los últimos avances en las negociaciones entre EE.UU e Irán, a la luz de la propuesta iraní revisada», e intercambiaron opiniones sobre los recientes acontecimientos regionales, informó el ministerio egipcio en un comunicado.

El jefe de la diplomacia egipcio destacó «la importancia de intensificar los esfuerzos para apoyar las negociaciones» entre Washington y Teherán para alcanzar una solución política que «evite la amenaza de guerra».

Asimismo, subrayó la necesidad de mantener el enfoque negociador y continuar los esfuerzos para lograr un entendimiento entre las partes involucradas tal como ha defendido Egipto desde el inicio del conflicto, «garantizando la consolidación del alto el fuego, el fin de la guerra y la reducción de las tensiones regionales».

Por su parte, Witkoff «elogió el papel de Egipto en el apoyo a los esfuerzos para reducir las tensiones regionales, y reafirmó su deseo de continuar la coordinación y la consulta en el futuro», añadió el comunicado egipcio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes haber recibido una nueva propuesta de Irán para tratar de acordar el fin de la guerra, sin embargo, sostuvo que no está «satisfecho» con esta última oferta.

Teherán ha tratado en las últimas semanas de negociar en torno a las exigencias de Washington para el programa nuclear iraní, que EE.UU. insiste en que debe quedar totalmente congelado durante al menos dos décadas, especialmente en lo que se refiere al enriquecimiento de uranio.

Las negociaciones estadounidenses e iraníes no han logrado concurrir de nuevo desde que ambas partes coincidieron en la capital pakistaní Islamabad hace ya tres semanas.

Mientras, Trump aseguró que el actual alto el fuego -que entró en vigor el 8 de abril- le da margen para pedir autorización al Congreso y mantener el despliegue de las tropas en Oriente Medio, el mismo día en que se cumple el plazo legal de 60 días para el visto bueno del Legislativo.

El plazo fue establecido por legisladores, en su mayoría demócratas, a partir del informe sobre el inicio de los ataques enviado por Trump el pasado 2 de marzo, dos días después de que EE.UU. e Israel lanzaran sus ataques contra Irán. EFE

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