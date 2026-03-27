El ministro de Exteriores francés responde a Lavrov y dice que la «hipocresía» es la rusa

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Cernay la Ville (Francia), 27 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, respondió a las críticas de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, lanzadas el jueves en una entrevista en la televisión pública francesa, y aseguró que «la hipocresía» se encuentra en la parte rusa.

«Los europeos no cierran los ojos cuando les viene bien, Francia denuncia y se moviliza en favor del derecho internacional», aseveró Barrot, durante la reunión ministerial del G7 celebrada en la localidad francesa de Cernay la Ville.

El ministro francés, que dejó traslucir cierto malestar porque una televisión pública de su país diese espacio a un alto cargo del Gobierno ruso, negó que, como afirmó Lavrov, Rusia defienda el derecho internacional en Irán.

Moscú «ha recorrido sin frenos a la violencia, en una expresión de brutalidad», agregó Barrot. EFE

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