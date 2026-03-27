El ministro de Exteriores francés responde a Lavrov y dice que la «hipocresía» es la rusa

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Cernay la Ville (Francia), 27 mar (EFE).- El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, respondió a las críticas de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, lanzadas el jueves en una entrevista en la televisión pública francesa, y aseguró que «la hipocresía» se encuentra en la parte rusa.

«Los europeos no cierran los ojos cuando les viene bien, Francia denuncia y se moviliza en favor del derecho internacional», aseveró Barrot, durante la rueda de prensa final de reunión ministerial del G7 celebrada ayer y hoy en la localidad francesa de Cernay la Ville, a unos 50 kilómetros de París.

El ministro francés, que dejó traslucir cierto malestar porque una televisión pública de su país diese espacio a un alto cargo del Gobierno ruso, negó que, como afirmó Lavrov, Rusia defienda el derecho internacional en Irán.

Moscú «ha recorrido sin frenos a la violencia, en una expresión bestial de brutalidad», agregó Barrot.

Para el ministro francés, «Rusia no perdona a los civiles» y mencionó como «prueba las fosas comunes de Bucha, los horrores de Mariúpol, los bombardeos de hospitales, maternidades o escuelas ucranianas».

«Señor Lavrov, los niños de Ucrania que Rusia deporta a campos de reeducación para intentar borrar su historia y su identidad, también son civiles. Los hechos están ahí: se trata de crímenes de guerra documentados», agregó Barrot, visiblemente incomodado.

El jefe de la diplomacia francesa lamentó que su homólogo ruso pusiese «soltar tranquilamente su propaganda en la noche de ayer en un canal de la televisión francesa», en alusión a ‘France 2’, el canal público de referencia. EFE

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