El Ministro de Exteriores israelí promete «severidad» para quienes agredan a cristianos

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Berlín, 5 may (EFE).- El ministro israelí de Exteriores, Guideon Saar, aseguró este martes que cualquiera que agreda a un cristiano en Israel será castigado con severidad, después de que un ciudadano judío israelí atacara una monja francesa a la que tiró al suelo de un empujón y pateó en una calle de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

«Los cristianos ejercen en Israel los mismos derechos plenos e iguales y están representados en todos los ámbitos de la sociedad», dijo en una rueda de prensa junto a su homólogo alemán, Johann Wadephul.

«Israel es el único país de la región con una población cristiana en crecimiento», sostuvo, y dijo que, al contrario de lo que aseguran algunos en Europa sobre la supuesta falta de seguridad en Israel para este grupo religioso, a «los cristianos les va bien en la Tierra Santa».

«Y quien levante la mano contra nuestros conciudadanos cristianos será tratado con severidad», aseguró.

El Gobierno francés pidió el pasado sábado «una sanción ejemplar» contra el ciudadano judío israelí que hace una semana agredió a una monja francesa.

«La sanción debe ser ejemplar para que cesen los actos anticristianos que se multiplican en Tierra Santa y que Francia, apegada a su misión histórica de protección de las comunidades y lugares santos católicos, no puede tolerar bajo ninguna circunstancia», dijo en un mensaje en la red social X el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Según fuentes cercanas a la religiosa consultadas por EFE, la mujer, que reside en Jerusalén, sufrió heridas en la cabeza y tuvo que acudir a un hospital para ser atendida.

La Policía israelí informó en un comunicado el miércoles de la agresión y afirmó que el presunto atacante había sido detenido el martes por la noche acusado de un delito de «agresión racista».

El ministerio de Exteriores israelí aseguró en otro mensaje que se tomaba «con la máxima seriedad» el ataque y destacó la determinación de Israel de llevar al culpable ante la justicia.

El número de incidentes de acoso contra la población cristiana en Israel, desde escupitajos hasta violencia física o vandalización de símbolos religiosos, aumentó un 63 % durante 2025, según un informe publicado el pasado mes por dos entidades israelíes que trabajan por la convivencia entre judíos y cristianos.

El 60 % de los incidentes registrados fueron escupitajos contra cristianos; el 18 %, insultos, gritos o amenazas; el 12 %, daños a símbolos religiosos cristianos; un 5 % de episodios de violencia física; un 3 % profanación de lugares santos cristianos; y un 2 % acoso en internet. EFE

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