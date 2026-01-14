El ministro de Exteriores se reúne con tres de los presos españoles liberados en Venezuela

2 minutos

Madrid, 14 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha recibido este miércoles a tres de los seis españoles que estaban en cárceles de Venezuela y ya repatriados, con los que ha conversado sobre las vicisitudes del tiempo que pasaron en prisión y su retorno a España tras la captura de Nicolás Maduro.

Son José María Basoa, Miguel Moreno y Rocío San Miguel, con quienes se ha reunido en la sede ministerial del Palacio de Viana de Madrid, según revelan las imágenes difundidas por el propio ministro en un mensaje en las redes sociales.

Ninguno de ellos ha querido hacer declaraciones a su llegada ni a la salida del encuentro, que se ha prolongado algo más de una hora, aunque Basoa sí ha apuntado a EFE que no habían podido acudir todos los españoles excarcelados por el nuevo Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y que ya han regresado a España.

Albares ha hablado con ellos la víspera de su comparecencia parlamentaria en el Congreso de los Diputados, donde mañana jueves explicará en un pleno extraordinario la posición de España ante la crisis venezolana, precipitada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los EE.UU..

«Muy feliz de reunirme con los españoles liberados en Venezuela, que ya están con sus familias en España. Este paso positivo tiene que continuar», ha señalado el titular de Exteriores en su mensaje, en el cual agradece su labor al servicio exterior, en especial a la embajada de España en Caracas.

El 8 de enero fueron puestos en libertad y posteriormente repatriados cinco españoles -de los cuales tres han acudido hoy a la entrevista con José Manuel Albares- y ayer otros tres fueron también excarcelados, de los cuales uno ha preferido quedarse en Venezuela y una mujer sí ha vuelto a España. EFE

BB/adr/jdm/rod/ajs

(foto) (vídeo)