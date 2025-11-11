El ministro de Exteriores turco se unió al encuentro de Trump con el presidente sirio

1 minuto

Ankara, 11 nov (EFE).- El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, se unió brevemente al encuentro del presidente estadounidense, Donald Trump, con su homólogo sirio, Ahmed al-Sharaa, en Washington, según aseguró el propio Fidan este martes a la prensa turca.

Fidan se hallaba en Washington para reuniones bilaterales con su homólogo, Marco Rubio, el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el enviado para Siria, Tom Barrack, con quienes conversó sobre la región.

«Coincidió que mientras yo estaba en la Casa Blanca también estaba allí Sharaa, y en un momento nos invitaron a participar en la reunión con Trump y su equipo», aseguró Fidan a la agencia turca Anadolu.

«Le transmití a Trump los buenos deseos de nuestro presidente (Recep Tayyip Erdogan), y luego tuvimos oportunidad de hablar sobre la visión general de Turquía respecto a la cooperación con Estados Unidos a favor de la paz y la seguridad en Siria», dijo el ministro turco.

Fidan se reunió más tarde en un encuentro tripartito con Rubio y con el ministro de Exteriores sirio, Asaad al-Shaibani, una reunión en la que estuvieron también presentes Witkoff y Barack y a la que se sumó más tarde el vicepresidente estadounidense, JD Vance, informa Anadolu.

El ministro turco abogó por abolir completamente la llamada Ley César, un conjunto de sanciones impuestas a Siria, entonces bajo el régimen de Bachar al Asad, en 2020, y suspendida parcialmente desde mayo pasado. EFE

dt-iut/ll/ah