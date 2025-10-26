El ministro de Exteriores ucraniano llama a Rusia «estado terrorista» tras ataque nocturno

Berlín, 26 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, condenó el ataque ruso de la noche del sábado a este domingo, en el que las fuerzas invasoras lanzaron más de 100 drones, especialmente sobre Kiev, lo que causó tres muertos y 31 heridos, y llamó a Rusia «estado terrorista».

«Durante la noche, Rusia lanzó más de 100 drones, principalmente contra Kiev. Edificios residenciales fueron dañados. Al menos tres personas murieron y docenas resultaron heridas, incluidos niños. Rusia es un estado terrorista», escribió Sibiga en su cuenta de X.

Sibiga añadió en su mensaje, que iba acompañado de imágenes de las consecuencias del ataque, que Rusia «merece un completo aislamiento internacional por su constante terrorismo contra Ucrania».

Previamente, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó el ataque ruso y expresó sus condolencias a las víctimas.

«La pasada noche, Rusia lanzó más de cien drones contra nosotros», denunció Zelenski en su cuenta de Telegram, donde lamentó la muerte de tres personas, según el balance provisional de las autoridades.

«Condolencias sinceras a las familias, docenas de personas han sido heridas, incluidos niños», abundó Zelenski. EFE

