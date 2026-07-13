El ministro de Finanzas de Austria anuncia que tiene cáncer, pero seguirá en el cargo

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Viena, 13 jul (EFE).- El ministro de Finanzas de Austria, el socialdemócrata Markus Marterbauer, anunció este lunes que padece cáncer y que se somete desde hoy a una terapia que podrá implicar el aplazamiento de algunos compromisos.

«En Austria viven más de 400.000 personas con un diagnóstico de cáncer. Desde hace poco, yo soy una de ellas», escribió el ministro en un correo electrónico enviado a las redacciones de medios locales.

«Mi diagnóstico es un linfoma. Una enfermedad que en los últimos años, gracias a la investigación exhaustiva y al buen sistema de sanidad austriaco, presenta muy buenas probabilidades de curación», añadió Martebauer en la misiva, según lo cita la agencia austríaca APA.

Explicó que hoy empieza un tratamiento contra la enfermedad en el Hospital General de Viena (AKH), al que previsiblemente deberá someterse durante los próximos tres meses.

«Las sesiones de terapia serán citas adicionales en mi agenda oficial y, por lo tanto, en ocasiones provocarán el aplazamiento de algún compromiso», pero serán planificadas de manera «que pueda cumplir plenamente con mi tarea y función como ministro de Finanzas de nuestro país», subrayó el economista de 61 años.

Desde el AKH, el director de la División Clínica de Oncología, Matthias Preusser, aseguró en un comunicado que el diagnóstico de un linfoma es «muy tratable» con un plan de terapia que se aplica «de inmediato».

Nacido en Laarkirchen, una localidad de unos 10.000 habitantes en el norte de la república alpina, Marterbauer fue investigador del prestigioso Instituto Austríaco de Investigación Económica (WIFO) antes de presentarse como candidato del Partido Socialdemócrata (SPÖ) en la lista al Parlamento de las elecciones de 2002.

En marzo de 2025 fue nombrado ministro de Finanzas, convirtiéndose en el primer titular socialdemócrata que ocupa esa cartera en 25 años.EFE

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