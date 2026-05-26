El ministro de Medio Ambiente alemán viaja a México para reforzar la cooperación ambiental

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Berlín, 26 may (EFE).- El ministro de Medio Ambiente de Alemania, Carsten Schneider, emprenderá este martes un viaje de tres días a México con el objetivo de fortalecer la cooperación en ámbitos como la economía circular y el abastecimiento de agua.

Durante la visita, está previsto que el ministro socialdemócrata se reúna con su homóloga mexicana, Alicia Bárcena Ibarra, así como con altos cargos de Ciudad de México y de los estados de Campeche y Yucatán, según informó su Ministerio.

Además, Schneider observará in situ proyectos financiados por la Iniciativa Internacional del Clima (IKI), un instrumento del Gobierno alemán, en este caso relacionados con la protección de las costas y de la biodiversidad y del fomento de fuentes de ingresos climática y ambientalmente neutrales.

«En medio de tantas tensiones geopolíticas necesitamos a socios fiables y fuertes como México. Este país es un importante constructor de puentes en la región y quiere implementar en los próximos años una ambiciosa política climática y ambiental», declaró Schneider sobre el viaje.

El ministro destacó además que las tecnologías neutrales desde el punto de vista ambiental y climático no sólo contribuyen a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, de disponibilidad limitada, sino también a incrementar la competitividad.

El Ministerio de Medio Ambiente alemán recordó que México alberga una enorme biodiversidad, pero que al mismo tiempo es, tras Brasil, el país latinoamericano con mayores emisiones de efecto invernadero.

Al mismo tiempo, se enfrenta a otro gran problema en el ámbito de la contaminación por residuos plásticos, señaló Berlín, que recordó que el pasado 22 de mayo México ha firmado con la Unión Europea (UE) una declaración conjunta sobre la economía circular.

Durante la visita, Schneider abordará el tema con su homóloga mexicana y ambos inspeccionarán juntos un nuevo centro para fortalecer la economía circular.

Los dos tratarán también los preparativos de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, que se celebrará en diciembre de este año en Abu Dabi.EFE

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