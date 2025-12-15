El ministro de Medio Ambiente checo dice que «ha terminado» la crisis climática

2 minutos

Praga, 15 dic (EFE).- Petr Macinka, líder del antiecologista partido ‘Motoristé sobě’ (Motoristas Unidos), designado este lunes al frente del Ministerio de Medio Ambiente en el nuevo Gobierno de coalición checo, ha declarado que «ha acabado la crisis climática».

«Quiero tranquilizar a la sociedad checa y a todos los ciudadanos de a pie porque, de manera simbólica, hoy ha acabado la crisis climática», dijo Macinka al ser preguntado por las protestas que ha provocado el nombramiento de un político de ese partido negacionista del cambio climático para encabezar esa cartera.

«No sé si esto tranquiliza a esos activistas que viven de esta crisis climática», añadió Macinka, nuevo ministro de Exteriores también con las competencias de Medio Ambiente de manera interina.

Varios miembros de Greenpeace subieron esta mañana al edificio del Ministerio de Medio Ambiente en Praga y desplegaron una pancarta con la inscripción «Protejamos la Naturaleza», antes de ser desalojados por la policía.

En días anteriores otros activistas protestaron en una plaza del Castillo de Praga, sede de la jefatura checa, también contra el nombramiento de los Motoristas al frente de ese Ministerio.

El presidente de la República Checa, Petr Pavel, nombró este lunes al nuevo Ejecutivo del país -una coalición de populistas, ultranacionalistas y eurocríticos encabezada por el magnate agroindustrial Andrej Babis.

La revisión del Pacto Verde Europeo (‘Green Deal’), con la revocación de muchas de sus medidas, es una de las medidas del programa de Gobierno.EFE

gm/as/ads

(foto)