El ministro de Medio Ambiente y una delegación parlamentaria de Taiwán visitan Paraguay

Asunción, 18 nov (EFE).- El ministro de Medio Ambiente de Taiwán, Chi-Ming Peng, y una delegación de ocho congresistas del Parlamento taiwanés realizan visitas oficiales paralelas a Paraguay, el único país de Suramérica que tiene lazos diplomáticos con Taipéi, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral, informaron este martes fuentes oficiales.

Chi-Ming Peng, quien llegó a Paraguay el lunes, recorrió este martes la central hidroeléctrica de Itaipú, compartida entre Paraguay y Brasil y una de las más grandes del mundo, acompañado por el ministro paraguayo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando de Barros, señaló la entidad binacional en un comunicado.

La visita estuvo «enfocada en fortalecer los lazos de cooperación ambiental y técnica entre Paraguay» y Taiwán, destacó Itaipú.

Paraguay tiene relaciones oficiales con Taiwán desde 1957 y es uno de los doce países en todo el mundo que reconoce a la isla como Estado soberano.

El lunes, Chi-Ming Peng y Rolando de Barros, mantuvieron una reunión en la que se comprometieron a avanzar en «una alianza estratégica basada en la innovación, la diplomacia ambiental y el trabajo interinstitucional», informó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) de Paraguay en un comunicado.

En el encuentro los ministros revisaron los doce puntos de cooperación entre Paraguay y Taiwán, que están enmarcados en «áreas prioritarias» como la gobernanza climática, mercados de carbono, la gestión ambiental y la economía circular, refirió el Mades.

Por otro lado, el grupo de congresistas, encabezado por el vicepresidente del Parlamento de Taiwán, Johnny Chiang, del partido opositor Kuomintang (KMT), llegó este martes para una visita de cuatro días en la que espera reunirse con el presidente del país, Santiago Peña, indicó la Embajada de Taipéi en Asunción.

La delegación está integrada por diputados del gobernante Partido Progresista Democrático (PPD) y de la formación opositora Partido Popular de Taiwán (TPP).

Los congresistas visitan Paraguay «con el objetivo de reforzar los lazos de amistad y la cooperación bilateral», indicó el lunes la delegación diplomática taiwanesa en un comunicado.

La agenda incluye visitas a los principales proyectos de cooperación como la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, el Sistema Informático de Salud implementado en hospitales públicos del país, además de un encuentro con la comunidad taiwanesa en Asunción, entre otras actividades.

El Gobierno de Paraguay, uno de los aliados más relevantes que tiene Taiwán, ha defendido en foros locales e internacionales «los valores compartidos» con la isla que es considerada por China como una provincia rebelde. EFE

