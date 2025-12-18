El ministro de Salud talibán participa en la cumbre de la OMS durante su visita a la India

Nueva Delhi, 18 dic (EFE).- El ministro de Salud del Gobierno de facto talibán, Mawlawi Noor Jalal Jalali, participó este miércoles en la II Cumbre Mundial de Medicina Tradicional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante su visita oficial a India, según informó el Ministerio de Salud del gobierno talibán.

El Ministerio de Salud afgano señaló en un comunicado este jueves que la participación del ministro de Salud de Afganistán, Mawlawi Noor Jalal Jalali, busca «apoyar la regulación y estandarización de la medicina tradicional en Afganistán, donde este tipo de prácticas han funcionado históricamente sin normas claras y actualmente están en proceso de reforma».

Este cumbre ha albergado a representantes de más de 20 países hasta el 19 de diciembre, bajo el lema «Restaurar el equilibrio para las personas y el planeta».

La cita tiene como objetivo establecer estándares globales de calidad y seguridad que permitan integrar sistemas como el Ayurveda o la medicina Unani en la atención sanitaria moderna, alejándolos de la pseudociencia.

Para la India, que cuenta con un ministerio propio dedicado a este sector (AYUSH) y una red de casi 4.000 hospitales especializados, este evento alimenta sus ambiciones a líder del «Sur Global» en materia sanitaria, ofreciendo su infraestructura como modelo para estandarizar y exportar estos conocimientos.

La invitación al ministro de Salud talibán para participar en esta cumbre de la OMS pone de relieve el acercamiento gradual entre Kabul y Nueva Delhi, tras las recientes visitas a la capital india del ministro afgano de Industria y Comercio, Alhaj Nooruddin Azizi, y del ministro de Exteriores, Amir Khan Muttaqi.

Estos contactos abordaron cuestiones como la activación del puerto de Chabahar, la atracción de inversiones indias y la reapertura de la embajada de la India en Kabul, en un contexto en el que, pese a no reconocer formalmente al régimen talibán, la India ha ido afianzando su relación con las autoridades de facto afganas. EFE

