El ministro del Interior alemán dice que AfD se comporta «como un partido alemán de Putin»

Berlín, 27, oct (EFE).- El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, afirmó que el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), la principal formación de la oposición en la Cámara Baja del Parlamento o ‘Bundestag’, se comporta como si fuera una organización política que responde al presidente ruso, Vladímir Putin.

«AfD muestra abiertamente su cercanía con Putin y se comporta como un partido alemán de Putin», declaró Dobrindt en una entrevista con el diario económico ‘Handelsblatt’ publicada este lunes.

«Esta actitud alimenta la sospecha de que hay algo más que simple simpatía en juego. Entiendo que mis colegas critiquen esta cercanía», abundó el titular del Interior alemán, al aludir a las críticas que ha recibido de un tiempo a esta parte AfD por parte de otras formaciones políticas, incluidos responsables regionales de política de seguridad.

El pasado miércoles, el ministro del Interior del estado federado oriental de Turingia, el político socialdemócrata Georg Maier, acusó a AfD de hacer mal uso de su derecho para realizar preguntas en el ámbito parlamentario, pues sus interrogantes versaban especialmente sobre la infraestructura crítica germana.

«Desde hace bastante tiempo observamos con creciente preocupación que la AfD abusa del derecho parlamentario a formular preguntas para investigar de forma selectiva nuestra infraestructura crítica», dijo Maier, que precisó que, en Turingia, en los últimos doce meses los interrogantes en el parlamento regional de la formación ultraderechista se concentran en esos temas con «mucha intensidad».

«También a nivel federal hay numerosas preguntas parlamentarias de este tipo», según Maier.

Para Dobrindt, en vista de las críticas de AfD respecto a la política de apoyo a Ucrania y las sanciones contra Rusia, «no es sorprendente» que sobre la principal formación de la oposición en el ‘Bundestag’ pese una sospecha de que espía para Rusia.

«En el caso de un partido que apoya tan abiertamente a Putin, no es de extrañar que se expresen tales sospechas», según el titular de Interior del Gobierno que lidera Friedrich Merz, que hizo referencia a «investigaciones individuales contra miembros y empleados de AfD» que «refuerzan esas sospechas».

El copresidente de AfD y colíder del grupo parlamentario de la formación de ultraderecha, Tino Chrupalla, respondió el domingo a las acusaciones lanzadas contra su partido, que calificó de «ridículas» en una entrevista con la televisión ‘ZDF’.

AfD está considerada por los servicios de inteligencia de los ministerios del Interior de varios estados federados como un «caso seguro de extremismo de derechas».

A nivel nacional, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, nombre que reciben en Alemania los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior, considera a AfD un caso «sospechoso de extrema derecha».

El pasado mes de mayo, dicho organismo federal calificó a AfD de «caso seguro» de extrema derecha, aunque la formación litiga la decisión en los tribunales, por lo que se la considera hasta que se resuelva el litigio como formación sospechosa. EFE

