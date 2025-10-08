El ministro del Interior alemán refuerza la Policía frente a los drones con nueva ley

Berlín, 8 oct (EFE).- El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, presentó este miércoles una reforma de la Ley de Policía Federal para reforzar las capacidades de las fuerzas de seguridad germanas con objeto, entre otras cosas, de hacer frente a las amenazas que representan los drones en el espacio aéreo.

«Ahora hemos regulado en la Ley de Policía Federal que la Policía Federal pueda tomar medidas para defenderse de los drones», dijo Dobrindt en unas declaraciones a la prensa en Berlín, donde presentó el proyecto legislativo días después de avistamientos de drones el pasado fin de semana en el aeropuerto de Múnich, en el sur de Alemania.

Recientemente también fueron avistados drones sobre infraestructuras críticas y militares en el estado federado Schleswig-Holstein, en el norte germano, y en la región de Mecklemburgo Antepomerania, en el noreste.

Dobrindt describió la reforma como una reacción a una «nueva amenaza por drones», en un contexto de peligros «híbridos».

La nueva reforma de la norma alemana crea «la posibilidad de que la policía federal pueda utilizar todos los medios técnicos adecuados» para enfrentar esas amenazas, según Dobrindt.

En concreto, el titular de Interior señaló la creación de una nueva unidad policial centrada en la lucha contra los drones y otra para el desarrollo y la investigación de estas tecnologías, además de la creación este año de un Centro de Defensa contra esos sistemas voladores.

Este último organismo servirá para coordinar a las policías de los estados federados con la Policía Federal y puedan «desarrollar informes sobre la situación y adoptar contramedidas comunes», destacó Dobrindt, cuya reforma policial también aborda capacidades de lucha contra el crimen organizado y en materia de telecomunicaciones.

El titular de Interior también dio cuenta de los trabajos de su ministerio sobre otra norma, la Ley de Seguridad Aérea, que se encuentra en fase de reforma para poder coordinar a la Policía de Alemania con las Fuerzas Armadas Federales en caso de detección de un dron al que las fuerzas policiales no puedan enfrentarse.

La Ley de Seguridad Aérea, en la que, según apuntó Dobrindt, también trabajan actualmente el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa, establecerá «las normas para que, en el marco de la asistencia administrativa, pueda intervenir el Ejército alemán». EFE

