El ministro del Interior confirma la detención de dos personas por protestas en Ecuador

Quito, 15 sep (EFE).- El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, confirmó este lunes la detención de dos personas por participar en protestas contra la eliminación del subsidio al diésel en la provincia andina del Carchi, fronteriza con Colombia.

Pese al rechazo a la medida por parte de transportistas, sindicalistas y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más poderosa, Reimberg destacó que el país está este lunes «tranquilo» y que la ciudadanía ha salido a trabajar.

«Vemos el transporte que está fluyendo en la mayor parte del país, así que estamos trabajando con normalidad», dijo en la televisión Teleamazonas al reconocer que se registraron problemas en El Carchi durante la madrugada.

«Fueron inclusive detenidas dos personas, aprehendidas, (por) que estaban incitando a que estas medidas pasen a mayor nivel y eso no lo podemos tolerar», subrayó.

El ministro reiteró que no se permitir el cierre de vías o que se paralice el país»

«El país necesita trabajar, quiere trabajar y lo está demostrando», apuntó al recordar que el domingo estuvieron en El Carchi, conversando con los transportistas, por lo que expresó su confianza de que la situación en esa provincia se solucione en las próximas horas.

A primeras horas de este lunes, el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) informó de que en Carchi había cierres en las vías E35 San Gabriel-La Paz, La Paz-Bolívar, Bolívar-Piquiucho, Bolívar-San Gabriel por la «paralización de transportistas».

El Gobierno asegura que desde este lunes empieza la entrega de compensaciones e incentivos a transportistas (para evitar el alza del pasaje), agricultores, adultos mayores, «las familias en situaciones de vulnerabilidad, el Ecuador de la gente trabajadora». EFE

