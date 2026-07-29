El ministro del Interior de Portugal defiende su gestión y niega irregularidades

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Lisboa, 29 jul (EFE).- El ministro del Interior de Portugal, Luís Neves, defendió este miércoles su gestión al frente de la Policía Judicial (PJ) y negó haber cometido irregularidades tras verse envuelto en varias polémicas que han motivado la apertura de una investigación por su relación con un contratista.

«En los últimos días se han planteado sospechas muy graves sobre mi honor y mi dignidad en el marco de mi labor como director nacional de la Policía Judicial, así como sobre la forma en que ejerzo mis funciones públicas. Estas sospechas exigen respuestas y las recibirán», arrancó el ministro ante una gran expectación de los medios de comunicación.

Neves comenzó hablando del escándalo que motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía después de que un remolque incautado en 2024 en una operación contra el tráfico de drogas apareciera en las instalaciones de Construbarcelos, propiedad de un amigo suyo, enganchado a un camión de la empresa.

Al respecto, el ministro afirmó «de forma absolutamente irrefutable» que no hubo ninguna irregularidad ni trato de favor, sino que fue una decisión que tomó tras recibir una propuesta que le presentaron desde el alto mando de la PJ porque era la «adecuada».

La propuesta en sí era que el dueño de Construbarcelos se ofrecía a guardar el remolque y los bidones de acetona que contenía, por lo que el Estado se ahorró ese dinero, ya que «no se realizó ningún pago por el transporte, el embalaje ni la custodia del material en cuestión».

«La volvería a tomar hoy, fue un acto de pura y simple buena gestión», subrayó.

El escándalo en el que se ha visto envuelto el ministro arrancó cuando se reveló que había encargado la reforma de una propiedad familiar en Odemira a Construbarcelos, empresa que recibió cerca de 1,9 millones de euros en contratos de la PJ entre 2020 y 2025.

Neves, al frente de la policía entre 2018 y febrero de 2026, admite que entabló amistad con el propietario de la constructora, João dos Santos Carvalho, pero sostiene que lo conoció en 2023, cuando ya se había adjudicado alrededor del 70 % del valor de los contratos.

En este sentido, hoy resaltó que entre 2019 y 2025 la PJ contrató a empresas por un valor de 27 millones de euros, y los contratos adjudicados a esta empresa representaron «solo el 8 % del total», y volvió a insistir en que no intervino en la selección de empresas y que no hubo trato de favor.

En cuanto al asunto de que no constan declaraciones de patrimonio, rendimientos e intereses de Neves correspondientes a varios años posteriores a su nombramiento al frente de la PJ, el ministro argumentó que nunca se le notificó para entregar estos documentos.

«No quiero, ni nunca he querido, ocultar mi patrimonio. Mi patrimonio es de dominio público y está íntegramente a mi nombre», declaró.

Neves reiteró que se siente apoyado por el Gobierno y el primer ministro, Luís Montenegro, y que no contempla la dimisión.

«No tengo absolutamente nada que ocultar, quien ejerce funciones públicas debe estar dispuesto a rendir cuentas», afirmó, aunque también reconoció que su forma de actuar «puede haber sido malinterpretada en alguna ocasión». EFE

lmg/fpa