El ministro español de Agricultura visita México el jueves

1 minuto

Madrid, 11 mar (EFE).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, realiza mañana jueves una visita a México, en cuya capital mantendrá varios encuentros, entre ellos uno con importadores de alimentos y bebidas españolas.

La agenda del ministro, facilitada por su Departamento, detalla que el viaje comenzará con una visita al Ateneo Español y continuará con un encuentro con chefs españoles con estrella Michelin asistentes a un evento organizado por Bodega Mestres.

Posteriormente, se reunirá con los Restaurants from Spain para después encontrarse con el consejero delegado de Global Sigma Foods, Rodrigo Fernández.

Finalmente, a las 19.30 hora local el ministro se reunirá con importadores de alimentos y bebidas españoles en México. EFE

jjr/may/rcf