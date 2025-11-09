El ministro español de Exteriores felicita al nuevo canciller de Bolivia

Madrid, 9 nov (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, felicitó este domingo a Fernando Aramayo por su nombramiento como canciller de Bolivia, a cuyo Gobierno trasladó que cuenta con España en esta nueva etapa.

«Acabo de felicitar al nuevo canciller de Bolivia por su nombramiento. El pueblo hermano de Bolivia y su gobierno cuentan con España en esta nueva etapa. Juntos renovaremos el Marco de Asociación País y abordaremos la Cumbre Iberoamericana de Madrid», señaló Albares en la red social X.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, posesionó este domingo a los integrantes de su primer gabinete de ministros, entre ellos al nuevo canciller, Fernando Aramayo, experto en gestión pública y relaciones internacionales, quien trabajó en varios organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales. EFE

