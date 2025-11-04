El ministro finlandés de Comercio Exterior viaja a Uruguay para reforzar lazos comerciales

Helsinki, 4 nov (EFE).- El ministro de Comercio Exterior y Desarrollo de Finlandia, Ville Tavio, visitará Uruguay desde mañana, miércoles, hasta el próximo domingo al frente de una delegación de empresarios de su país para reforzar las relaciones comerciales y la cooperación entre ambas naciones, informó este martes el Gobierno finlandés.

Durante su visita, Tavio se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, y con los titulares de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; y de Ambiente, Edgardo Ortuño, así como con el viceministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula.

El programa de la visita, organizada en cooperación con el organismo de promoción comercial Business Finland, incluirá además diversas actividades conjuntas entre empresas de Uruguay y Finlandia para fomentar el intercambio comercial y la cooperación.

El ministro finlandés participará asimismo en un evento conmemorativo de los 90 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y visitará una de las dos plantas de celulosa que el grupo forestal finlandés UPM tiene en Uruguay.

«Uruguay es un socio único para Finlandia. Las inversiones finlandesas en la industria forestal representan una parte significativa de nuestras inversiones en el extranjero», afirmó Tavio en un comunicado.

El ministro finlandés resaltó que la Unión Europea (UE) ha concluido con éxito las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con Mercosur, del que Uruguay forma parte, un tratado que aún debe ser ratificado por todos los países miembros de ambos bloques.

«El acuerdo entre la UE y Mercosur, una vez entre en vigor, marcará también una nueva fase en nuestras relaciones comerciales con Uruguay», agregó Tavio. EFE

