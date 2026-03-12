El ministro francés de Exteriores visita Bangui para reforzar los lazos bilaterales

2 minutos

Bangui, 12 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, empieza este jueves una visita a la República Centroafricana (RCA) con el fin de reforzar unas relaciones bilaterales, tensas en los últimos años por el acercamiento del país africano a Rusia.

Durante su visita, que durará hasta este viernes, Barrot será recibido en Bangui por el presidente centroafricano, Faustin-Archange Touadéra, informaron a EFE fuentes diplomáticas.

También mantendrá reuniones con el primer ministro, Félix Moloua, y con la ministra de Asuntos Exteriores, Sylvie Baïpo-Temon.

Se trata del primer viaje de un ministro francés de Exteriores a la RCA desde 2018 y busca restablecer plenamente los lazos bilaterales dentro de la hoja de ruta firmada por ambos países en abril de 2024.

El ministro también visitará la Casa de los Sobrevivientes (MOSUCA), que apoya a víctimas de violencia sexual; la misión europea de entrenamiento EUTM-RCA, encargada de la formación de las Fuerzas Armadas centroafricanas, y la MINUSCA, la misión de estabilización de Naciones Unidas en el país.

Asimismo, inaugurará el laboratorio africano de referencia sobre la polio de la Organización Mundial de la salud (OMS) en el Instituto Pasteur de Bangui.

El viaje también tiene como objetivo respaldar varias iniciativas de cooperación, como la Fundación Bangui Hub, apoyada por la Embajada francesa para la formación de emprendedores locales.

Francia y la República Centroafricana mantienen estrechos vínculos culturales e históricos, con una cooperación civil que abarca áreas como la salud, la educación, la innovación y el emprendimiento, según informaron las fuentes diplomáticas.

El viaje tiene lugar tras el arresto y posterior liberación de dos empleados de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el país, entre ellos un francés detenido la pasada semana por las fuerzas de seguridad centroafricanas con apoyo de los mercenarios rusos del Grupo Wagner.

El ciudadano francés, cuya liberación fue confirmada este jueves por MSF, fue arrestado bajo sospecha de «actividades subversivas destinadas a apoyar a los grupos armados» en el norte del país, según las autoridades centroafricanas.

La retirada de Francia de la órbita de influencia centroafricana, tras el término de su presencia militar en 2022, permitió a Rusia ampliar su presencia en el país.

Desde entonces, las relaciones entre Bangui y París estuvieron marcadas por la tensión, si bien la visita de Barrot refuerza el retorno gradual de Bangui a Occidente. EFE

jfk/aam/pa/psh