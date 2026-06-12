El ministro iraní de Turismo afirma que sin «injerencia de otros» la paz «es posible»

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Madrid, 12 jun (EFE).- El ministro iraní de Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanía, Reza Salehi Amiri, consideró este jueves en una entrevista con EFE que si no hay injerencia en la negociación de paz es posible un acuerdo y subrayó que frenar estas intromisiones, de las que acusó explícitamente a Israel, depende de la voluntad de EE.UU.

«Si no existe una injerencia de otros en las negociaciones, la paz es posible. Todo eso depende ya de la voluntad de los norteamericanos, a ver cómo quieren de alguna manera neutralizar esos intentos de esos actores molestos», señaló en una entrevista tras participar en Toledo (centro de España) en la 126 sesión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo.EFE

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