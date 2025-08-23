El ministro taiwanés de Economía dimite en vísperas de posible reorganización del gabinete

Taipéi, 23 ago (EFE).- El ministro de Asuntos Económicos de Taiwán, Kuo Jyh-huei, presentó su dimisión al alegar «motivos de salud», informó este viernes el periódico local United Daily News (UDN), una decisión que llega en vísperas de la prevista reorganización del gabinete del presidente William Lai.

En un comunicado enviado a los trabajadores del ministerio y recogido por UDN, el ahora exfuncionario explicó que su renuncia «obedece a consideraciones de salud» y reconoció que «ha llegado el momento de pasar la responsabilidad a alguien que pueda darlo todo».

Kuo Jyh-hei, que anteriormente se desempeñaba como directivo de Topco Scientific, un proveedor de la compañía TSMC, asumió el cargo en mayo del año pasado tras la toma de posesión de William Lai y era uno de los ministros más criticados por la oposición, debido a sus frecuentes deslices verbales.

«Respecto a las críticas y observaciones que he recibido en este tiempo, ya sea sobre las políticas o sobre mi persona, agradezco de corazón y las acepto con humildad», apuntó el exjefe de la cartera económica taiwanesa.

Según la agencia de noticias CNA, la portavoz del Yuan Ejecutivo (Gobierno), Michelle lee, confirmó posteriormente que el primer ministro, Cho Jung-tai, había aceptado la dimisión de Kuo, aunque por el momento se desconoce quién va a ser su sustituto.

Los medios taiwaneses adelantaron esta semana la posibilidad de una inminente remodelación del Gobierno, que llegaría tras la imposición por parte de Estados Unidos de aranceles del 20 % a los productos de la isla y en medio de los crecientes desafíos de un Parlamento dominado por la oposición.

El ministro de Asuntos Digitales, Yennun Huang, también presentó su renuncia en la víspera para volver a dedicarse a la investigación. EFE

