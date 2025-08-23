El ministro taiwanés de Economía dimite en vísperas de posible reorganización del gabinete

(Actualiza con posible sustituto y comentarios del primer ministro)

Taipéi, 23 ago (EFE).- El ministro de Asuntos Económicos de Taiwán, Kuo Jyh-huei, presentó su dimisión alegando «motivos de salud», informó este viernes el periódico local United Daily News (UDN), una decisión que llega en vísperas de la prevista reorganización del gabinete del presidente, William Lai.

En un comunicado enviado a los trabajadores del ministerio y recogido por este medio, el ahora exfuncionario explicó que su renuncia «obedece a consideraciones de salud» y reconoció que «ha llegado el momento de pasar la responsabilidad a alguien que pueda darlo todo».

Kuo Jyh-hei, que anteriormente ejercía como directivo de un proveedor de TSMC, Topco Scientific, asumió el cargo en mayo de 2024 tras la toma de posesión de William Lai. Era uno de los ministros más criticados por la oposición, debido a sus frecuentes deslices verbales.

«Respecto a las críticas y observaciones que he recibido en este tiempo, ya sea sobre las políticas o sobre mi persona, agradezco de corazón y las acepto con humildad», apuntó el extitular de Economía.

Según la agencia de noticias CNA, la portavoz del Yuan Ejecutivo (Gobierno), Michelle Lee, confirmó posteriormente que el primer ministro, Cho Jung-tai, había aceptado la dimisión de Kuo.

Respecto a su posible sustituto, fuentes gubernamentales confirmaron a este medio que el elegido para tomar las riendas del Ministerio de Asuntos Económicos fue el secretario general del gabinete, Kung Ming-hsin.

Kung, de 61 años, fue ascendido a puestos administrativos clave durante el mandato de la expresidenta Tsai Ing-wen (2016-2024), desempeñándose como subdirector del Consejo Nacional de Desarrollo (NDC) entre 2016 y 2017 y como viceministro de Economía entre 2017 y 2019.

En 2020, tomó las riendas del NDC, organismo encargado de formular políticas en Taiwán, y ejerció también como ministro sin cartera de la isla entre 2019 y 2024.

Reorganización del Gobierno en el horizonte

Los medios taiwaneses adelantaron esta semana la posibilidad de una inminente remodelación del Gobierno, que llegaría tras la imposición por parte de Estados Unidos de aranceles del 20 % a los productos de la isla y en medio de los crecientes desafíos de un Parlamento dominado por la oposición.

Cho Jung-tai manifestó este sábado que, el pasado julio, conversó con el presidente Lai sobre la «urgencia de llevar a cabo una reforma administrativa más profunda y ágil», según declaraciones recogidas por la agencia CNA.

El primer ministro añadió que, una vez concluida la redacción del presupuesto de 2026 y garantizada la organización del referéndum nuclear que se celebra hoy, el mandatario dispondrá de «mayor margen para evaluar de forma integral la futura composición del gabinete y la distribución de cargos».

Por lo pronto, el ministro de Asuntos Digitales, Yennun Huang, también presentó su renuncia el viernes por la mañana para volver a dedicarse a la investigación. EFE

