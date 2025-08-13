El ministro venezolano de Defensa evalúa «amenazas a la patria» con oficiales superiores

Caracas, 13 ago (EFE).- El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, informó este miércoles que se reunió con oficiales superiores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ​​para evaluar «las actuales amenazas a la patria», luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, defendiera enviar tropas contra los carteles de drogas latinoamericanos para «proteger» a su nación.

A través de un mensaje en Telegram, Padrino explicó que el encuentro lo sostuvo con «los nuevos mayores generales y almirantes» que fueron ascendidos este martes por el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

«Evaluamos las actuales amenazas a la patria y las transformaciones necesarias que requiere la FANB», señaló el titular de la cartera de Estado, sin precisar más detalles sobre la reunión.

El funcionario cerró su publicación con la frase:»¡Recuerden hombres de Estado que la unión nos hace invencibles! e hizo un llamado «al combate por la dignidad de Venezuela».

El pasado viernes, Trump defendió, ante periodistas en La Casa Blanca, el envío de tropas para combatir a los carteles del narcotráfico en América Latina con el fin de «proteger» a su país.

Trump habló unas horas después de que el diario The New York Times publicara en exclusiva que el mandatario ya habría firmado una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los carteles, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Un día antes, el jueves, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, compartió en redes sociales un video en el que anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien señaló como una amenaza para la seguridad del país norteamericano.

Bondi acusó al líder chavista de utilizar «organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia» en EE.UU.

Padrino reaccionó entonces al pronunciamiento de la funcionaria estadounidense y dijo que está «secuestrada» por el Partido Republicano y «hace lo que el Gobierno» de Trump «le diga». EFE

