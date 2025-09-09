El misil ruso que destruyó la sede del Gobierno ucraniano tenía 35 componentes de EE.UU.

2 minutos

Kiev, 9 sep (EFE).- Ucrania confirmó este martes que un misil ruso Iskander destruyó este domingo una parte de la sede del Gobierno en Kiev, y explicó que en los restos del misil se han encontrado más de treinta componentes de empresas de Estados Unidos.

Según reveló en su cuenta de Facebook Vladislav Vlasiuk, responsable de la política de sanciones de la Presidencia ucraniana, 35 de los componentes del misil eran de fabricación estadounidense. Uno de los componentes provenía de Japón, otro del Reino Unido y otro de Suecia. Cinco se habían fabricado en Bielorrusia y 57 en Rusia.

Ucrania pide a sus socios occidentales que tomen medidas para que se cumplan sus sanciones a Rusia, que sigue importando de países aliados de Kiev componentes para su armamento a través de terceros.

El responsable de la política de sanciones de la Presidencia ucraniana citó a la japonesa Fujitsu y a las estadounidenses Texas Instruments, Analog Devices y Altera entre las empresas de las que provenían los componentes hallados en el misil.

Vlasiuk dijo también que el número de componentes procedentes de Europa y EE.UU. encontrados en los misiles rusos ha bajado con respecto a años anteriores. Rusia utiliza ahora, añadió, más componentes fabricados en el propio país o en Bielorrusia, lo que indica que Moscú se ha adaptado a la situación para depender menos de Occidente en este capítulo.

“En efecto, en el edificio del Gobierno impactó un Iskander 9M727, (un misil) de crucero; más exactamente una parte del misil”, dijo Vlasiuk en su mensaje.

La información de que las oficinas del Gobierno ucraniano habían sido alcanzadas por un misil ruso Iskander con munición de racimo había sido revelada previamente por la embajadora de la UE en Kiev, Katarina Mathernova, tras una visita con otros diplomáticos y la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, al edificio dañado. Mathernova dijo también que el impacto fue directo y deliberado.

Vlasiuk agregó, como ya había adelantado la diplomática, que la carga explosiva del misil no detonó al impactar en el edificio, donde se produjo un incendio provocado por el combustible del Iskander.

El ataque ruso a la sede del Gobierno en Kiev supone una escalada inédita en esta guerra, y sugiere que Ucrania no cuenta con suficientes defensas aéreas para proteger sus centros de decisión más importantes. Rusia no había golpeado hasta ahora instituciones ucranianas de este rango. EFE

