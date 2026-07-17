El Misterio de Elche conquista el corazón de Londres en un concierto con 40 voces

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Londres/Alicante, 17 jul (EFE).- El Misterio de Elche ha conquistado el corazón de Londres con un concierto a cargo de 40 voces en la iglesia católica más antigua de la capital británica, la St. Etheldreda’s Roman Catholic Church, cerca de la Abadía de Westminster, para celebrar el 25 aniversario de su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Los 40 miembros de la Capella y Escolanía han ofrecido un concierto extraordinario durante alrededor de cuarenta minutos interpretando algunos de los momentos más representativos del drama asuncionista a través de las voces de María, el Ángel, el Ternari, los Apóstoles y los Judíos.

Aunque el concierto no ha sido escenificado al completo, se ha interpretado una selección de piezas en el mismo orden que la propia representación realizada en la Basílica de Santa María en el mes de agosto con una música que ha ido acompañada de imágenes del Misterio de Elche relacionadas con cada uno de esos momentos, con textos traducidos al inglés.

El alcalde ilicitano, Pablo Ruz; el presidente del Patronato del Misterio de Elche, José Manuel Sabuco; la consellera de Turismo, Marián Cano; y miembros de la corporación municipal y del patronato han presenciado el espectáculo del drama asuncionista en una iniciativa que, además de celebrar el cuarto de siglo del hito patrimonial, busca reforzar la promoción de Elche como destino turístico.

Además de la comitiva ilicitana, han acudido la embajadora de España en el Reino Unido, Emma Aparici Vázquez de Parga; el director del Instituto Cervantes de Londres, Víctor Ugarte; y representantes representantes diplomáticos de Uruguay, Cuba, Brasil, Colombia, Honduras y Perú, así como el Nuncio Apostólico de Su Santidad en el Reino Unido.

«Llevar el Misterio de Elche a un escenario tan emblemático como St. Etheldreda’s supone seguir proyectando al mundo el mayor patrimonio cultural que tiene nuestra ciudad», ha señalado Ruz.

Por su parte, Sabuco ha destacado que «esta actuación supone un nuevo paso en la difusión internacional del Misterio de Elche y confirma que una tradición con más de cinco siglos de historia sigue despertando admiración allí donde se presenta».

El concierto se ha celebrado 25 años después de aquel 18 de mayo de 2001 en el que la Unesco incluyó al Misterio en la primera lista de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad junto a otras 18 expresiones culturales de otros tantos países de todo el mundo.

El lugar elegido en Londres tiene un alto valor simbólico, ya que la iglesia de St. Etheldreda’s tiene una estrecha vinculación con España desde antiguo porque el Conde de Gondomar, Don Diego Sarmiento de Acuña, la usó como su residencia y capilla personal en 1620 cuando era embajador español en Inglaterra.

Por su estatus diplomático, el recinto era considerado en esos años del siglo XVII territorio español y permitía la celebración de la misa católica tras la Reforma.

La iglesia se sitúa en Ely Place, en el distrito de Holborn, y está considerada el templo católico más antiguo de Inglaterra. Como curiosidad, el escudo de armas de Don Diego Sarmiento de Acuña todavía se conserva en una de las vidrieras de la capilla.

La víspera del concierto, al igual que ocurrió en junio de 2025 en la ciudad de París, hubo una presentación turística de Elche como destino turístico en la sede londinense del Instituto Cervantes.

El británico es el principal mercado emisor de visitantes hacia Elche desde el punto de vista internacional, como lo refleja que en dos años el crecimiento haya sido del 20 % en cuanto a número de visitantes y también de pernoctaciones. EFE

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