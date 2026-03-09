El misterioso ‘neutrino’ detectado en el Mediterráneo podría provenir de lejanas galaxias

Redacción Ciencia, 9 mar (EFE).- Los ‘neutrinos’ son partículas casi ‘fantasmas’, capaces de atravesar planetas enteros sin detenerse, y uno extraordinariamente misterioso, cargado con una energía gigantesca muy superior a cualquiera de los detectados con anterioridad, fue captado en el Mediterráneo en 2023; hoy los científicos sitúan su origen en lejanas galaxias.

Aquel ‘neutrino’, captado gracias a un detector submarino en la costa de Sicilia, sorprendió a la comunidad científica por las características tan excepcionales que reunía -sobre todo por la carga energética récord nunca vista- y cientos de científicos de varias instituciones emprendieron una minuciosa investigación para tratar de fijar su origen; hoy publican sus conclusiones en el Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Los investigadores apuntan, como hipótesis más probable, que su origen está en lejanos blazares, galaxias con agujeros negros gigantes que lanzan chorros de energía en dirección a la Tierra, lo que demostraría que el universo puede crear partículas mucho más poderosas de lo que se creía hasta ahora, y ayudaría a entender algunos de los fenómenos más violentos que ocurren en el cosmos y a comprender lo invisible, ya que los neutrinos no interactúan con casi nada y reportan información diferente a la proveniente de la luz o de los rayos X.

Una infraestructura de investigación europea en el fondo del mar Mediterráneo -llamada KM3NeT- alberga telescopios submarinos capaces de detectar neutrinos procedentes del espacio o de la propia atmósfera de la Tierra, y uno de sus dispositivos registró en 2023 el más extraordinario captado hasta la fecha, con una energía que cifraron en 220 PeV, lo que supone que es 40.000 veces más potente que los neutrinos más potentes procedentes del Sol.

Los investigadores simularon todos los eventos que podrían haber ocurrido y que podrían justificar la llegada a la Tierra de esa partícula gigante pero invisible y luego compararon los resultados con las observaciones reales, y entre sus numerosos experimentos simularon una ‘población’ de blazares utilizando un software de código abierto con parámetros de motivación física, con los parametros ajustados a valores ya conocidos de otras observaciones.

Y comprobaron así cómo esos lejanos blazares son una fuente plausible de neutrinos de ultra alta energía como el que se captó en el Mediterráneo, y los científicos han incidido en que aunque es la hipótesis más prometedora necesitará ser todavía probada con nuevos datos, aunque han valorado que se abre una nueva ventana para el conocimiento del Universo.

Los investigadores buscaron señales conocidas de una explosión o un evento concreto ocurrido en el Universo mediante señales de radio, de rayos X o rayos gamma, pero no encontraron nada, y han sugerido a partir de sus simulaciones que aquel neutrino poderosamente energético no se originó en una única explosión, sino de muchas fuentes más débiles pero mezcladas, y la sitúan en los blazares lejanos.

Para entender lo que son los neutrinos los científicos suelen recurrir al símil de las pelotas de tenis, que chocan y rebotan contra cualquier objeto físico; pero entre ellas hay algunas pelotas ‘fantasma’ que atraviesan todo sin detenerse; vienen del espacio (del Sol, de explosiones de estrellas o de agujeros negros) y están por todas partes. El detectado en 2023 en el Mediterráneo, más que el tamaño de una pelota, tendría el de un gran vehículo, pero sería igualmente invisible. EFE

