El Monterrey, de la española Lucía García, lo mejor del Clausura después de 10 jornadas

Monterrey (México), 22 feb (EFE).- Las Rayadas de Monterrey de la delantera española Lucía García, que golearon este sábado por 6-0 al San Luis, se mantuvieron como líderes del Clausura 2026 del fútbol mexicano femenino, al concluir este domingo la décima jornada.

García convirtió sus goles séptimo y octavo del campeonato para encabezar la paliza del Monterrey, completada con una diana de Valeria Vargas, otra de Diana García, una más de la australiana Emily Gielnik y un autogol de la salvadoreña Elaily Hernández Represa.

Monterrey, dirigido por la francesa Amandine Miquel, pasó por encima de su rival para mantenerse como el mejor club del campeonato, con la mejor defensa y la segunda ofensiva más letal.

Con la victoria, las Rayadas se confirmaron en el primer lugar con ocho victorias, dos empates y 26 puntos, tres encima de las Tuzas de Pachuca, que este domingo le ganaron al Juárez por 3-0 con goles de Nina Nicosia, Abril Fragoso y la brasileña Aline Gomes.

El duelo más esperado de la jornada, el derbi Guadalajara-América fue pospuesto por el brote de violencia en el occidente del país, lo cual dejó a las Chivas en el tercer lugar con 22 puntos, los mismos que Toluca y uno encima del América.

El viernes, la francesa Eugenie Le Sommer marcó su décimo gol para darle al Toluca una victoria por 0-1 sobre el Santos Laguna, en tanto el Tigres UANL superó por 0-2 a las Pumas UNAM, con anotaciones de la sudafricana Thembi Kgatlana y Diana Ordóñez.

Le Sommer y Ordóñez sacaron provecho de que Charlyn Corral no jugó con Pachuca por estar suspendida y la alcanzaron en el liderato de las anotadoras. Con sus 10 goles, el trío aventaja por dos tantos a Lucía García y a Nina Nicosia.

– Partidos de la undécima jornada del Clausura 2026 (F):

11.03: San Luis-Puebla y Juárez-Guadalajara.

12.03: Cuz Azul-Necaxa, Querétaro-Atlas, Pachuca-Tijuana y Tigres UANL-Santos Laguna.

13.03: Toluca-Pumas UNAM y América-León. EFE

