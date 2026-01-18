El Monterrey de la española García lidera el Clausura mexicano y Hix es la goleadora

2 minutos

México, 18 ene (EFE).- Las Rayadas de Monterrey de la delantera española Lucía García lideran el torneo Clausura del fútbol mexicano de mujeres, en tanto que la estadounidense Angelina Hix encabeza la tabla de goleadoras, al terminar este domingo la tercera jornada.

García confirmó el sábado que pasa por un elevado momento de forma deportiva al convertir, con un remate cruzado de derecha, el gol con el que las Rayadas de la entrenadora francesa Amandine Miquel mantuvieron su paso perfecto, con tres victorias en tres salidas, diez goles a favor y ninguno en contra.

Monterrey, con la mejor ofensiva del campeonato y la defensa más segura aventaja por mejor diferencia de goles al Toluca, que en otro partido sabatino se impuso por 0-1 al Puebla con anotación de Kayla Fernández.

Los dos cuadros con paso perfecto le sacan dos puntos de ventaja a América, Pumas UNAM, Cruz Azul y Guadalajara, triunfadores en la tercera fecha.

América pasó por encima del Necaxa, al que goleó por 6-0. En el minuto 18 la venezolana Gabriela García, exjugadora del Atlético de Madrid, convirtió de pierna derecha, después de lo cual las Águilas explotaron con dos anotaciones de Xcaret Pineda y una en cada caso de Monserrat Saldívar, Kiana Palacios y Nancy Antonio.

El viernes, Pumas también fue superior al Mazatlán, al que goleó por 3-0 con dos anotaciones de Hix y una de Julissa Dávila.

La estadounidense llegó a cinco dianas, una más que Diana Ordóñez, del Tigres UANL, y dos por encima de varias figuras, entre ellas Lucía García.

Entre lo mejor de la jornada estuvo el triunfo, también el viernes, del Cruz Azul 1-0 sobre el poderoso Pachuca.

En un duelo revancha, luego de que las Azules eliminaron en el pasado Apertura a las Tuzas, Cruz Azul volvió a ser superior y se impuso con un cabezazo de la estadounidense Michaela Abam.

Este domingo las Chivas derrotaron por 1-0 a Santos Laguna con anotación de Adriana Iturbide.

Un llamativo de la tercera fecha fue el 1-1 del León con el campeón Tigres UANL, que igualó con un gol de último instante de la brasileña Jheniffer Cordiliani.

El viernes Tijuana superó por 1-2 al Atlas y Juárez por 1-0 al San Luis, en los otros encuentros.

El Clausura se reanudará con la cuarta jornada entre martes y miércoles próximos.

– Partidos de la cuarta jornada del Clausura del fútbol mexicano:

. Martes 20.01: Pachuca-Puebla, San Luis-América y Tijuana-Juárez FC.

Miércoles 21.01: Necaxa-Pumas UNAM, Toluca-Tigres UANL, Santos Laguna-San Luis, Guadalajara-Querétaro, Monterrey-Cruz Azul y Mazatlán-Atlas. EFE

