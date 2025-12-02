El Monterrey de Sergio Ramos recibe al Toluca del goleador Paulinho en semifinales

3 minutos

Monterrey (México), 2 dic (EFE).- Los Rayados de Monterrey, equipo del defensa español Sergio Ramos, recibirán mañana al campeón Toluca en el duelo de ida de la semifinal del torneo Apertura del fútbol mexicano.

Después de eliminar al favorito América con un gol en el último instante del argentino Germán Berterame, quien tiene como objetivo jugar con la selección mexicana el próximo Mundial, los Rayados llegan en un buen momento de ánimo a una serie difícil.

Toluca es el mejor equipo de México a día de hoy. Después de ganarle la final del pasado Clausura al América, en el presente campeonato encabezó la tabla de posiciones con el mejor ataque y la segunda defensa más segura.

Con el portugués Paulinho, líder de los goleadores, el cuadro del entrenador argentino Antonio Mohamed fue el más letal a la ofensiva en la fase regular, lo cual tratará de confirmar ante un Monterrey que, a pesar de tener a Ramos, mostró altibajos en su defensa.

El partido de este miércoles será de expectativas porque los Rayados del estratega español Domenec Torrent saldrán obligados a ganar para ir con ventaja al duelo de vuelta, el sábado en la difícil cancha de los Diablos.

Toluca venció por 2-1 en cuartos de finales al Juárez FC, que de manera sorpresiva sacó un empate sin goles en casa de su rival en el duelo de vuelta. El cuadro dirigido por Mohamed fue el de la ofensiva más pobre en la fase de los cuartos de final, lo cual deberá mejorar si pretende acceder a la final.

Sin Alexis Vega, una de sus piezas claves en la delantera, lesionado; los Diablos apostarán a Paulinho y al brasileño Helinho para tratar de hacer daño a un Monterrey con Berterame y el español Sergio Canales en buena forma, que comandarán el ataque.

El ganador de la serie disputará el título al mejor entre el Tigres UANL del campeón mundial argentino Ángel Correa y el Cruz Azul del uruguayo Gabriel Fernández.

Después de ser goleado 3-0 por Tijuana, los Tigres del técnico argentino Guido Pizarro pasaron por encima del rival y con un 5-0 accedieron a la semifinal.

Con Correa y sus compatriotas Juan Brunetta y Nicolás Ibáñez, el francés André Pierre Gignac y el uruguayo Fernando Gorriarán, los Tigres saldrán a lastimar a Cruz Azul, que eliminó a Guadalajara por un penalti fallado por el mundialista Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Los Azules tratarán de ofender mañana en su estadio con el ‘Toro’ Fernández y el mexicano Ángel Sepúlveda como principales figuras en la delantera. Dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, el equipo está obligado a ganar este miércoles en su estadio para no complicarse.

Accederán a la final los equipos de más goles en cada serie. En caso de empate, Toluca y Tigres UANL serán los clasificados por haber sido los dos mejores equipos de la fase regular.EFE

gb/jpd