El Monterrey de Sergio Ramos vence por 1-3 al León, que jugó sin James Rodríguez

León (México), 11 ago (EFE).- Los Rayados de Monterrey del español Sergio Ramos vencieron este lunes por 1-3 al León, que jugó sin el mundialista colombiano James Rodríguez, para saltar al tercer lugar del torneo Apertura del fútbol mexicano.

En la continuación de la cuarta jornada del campeonato, Jesús Corona, Ricardo Chávez y Sergio Canales convirtieron por los Rayados del entrenador español Domenec Torrent, que sacaron provecho de las fallas defensivas del rival para vencerlo en su propio estadio. El colombiano Daniel Arcila descontó por el León.

En el minuto 14 Corona sacó provecho de un error del guardameta Oscar García y de derecha puso el 0-1, ventaja ampliada en el 31 con un despiste de la defensa, capitalizado por Chávez, quien aceptó un servicio del argentino Germán Berterame y anotó de diestra.

Monterrey fue por más y en el 60 hizo su tercera diana, del español Canales, con un remate de zurda.

León, que jugó sin James porque sufre una molestia muscular, luchó y en el 65 descontó con un disparo de derecha de Arcila a pase del panameño Ismael Díaz. El cuadro felino se hunde entre los malos resultados y ocupa el puesto 16, entre 18 equipos participantes, con solo 3 enteros.

Monterrey suma tres victorias, una derrota y nueve puntos y subió al tercer lugar del torneo, con los mismos puntos que el Tigres UANL, pero con tres menos que el líder, Pachuca, que el sábado goleó por 0-3 al Atlas.

El argentino Gastón Togni, el mexicano Daniel Aceves y el argentino Sergio Barreto anotaron por los Tuzos, que llegaron a cuatro triunfos en igual número de encuentros. Consecuencia del resultado, el domingo el Atlas despidió a su entrenador, Gonzalo Pineda.

La jornada comenzó el viernes con una goleada del Tigres UANL por 7-0 al Puebla, con goles de Ozziel Herrera, Diego Laínez, los argentinos Juan Brunetta y Angel Correa, Diego Sánchez y el francés André Pierre Gignac, además de un autogol del chileno Nicolás Díaz.

El sábado el América le ganó por 1-0 al Querétaro con gol de Dagoberto Espinoza y el Mazatlán empató 2-2 con el Tijuana.

El domingo el chileno Bruno Barticcioto convirtió un penalti para darle al Santos Laguna del entrenador español Francisco Rodríguez un triunfo por 1-0 sobre las Chivas de Guadalajara, mientras que su compatriota Rubén Duarte convirtió un gol de cabeza para darle a los Pumas UNAM un empate 1-1 con el Necaxa.

La jornada concluirá este mismo lunes cuando el Juárez FC reciba al campeón Toluca y San Luis, al Cruz Azul. EFE

