El Monterrey de Sergio Ramos visita al América con la eliminatoria a su favor

México, 28 nov (EFE).- El Monterrey del defensa español Sergio Ramos visitará este sábado al América, con el la eliminatoria encarrilada para poder acceder a la semifinal del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Después de derrotar por 2-0 a las Águilas, en el partido de ida de la serie de cuartos de final, los Rayados del entrenador español Domenec Torrent apostarán a volver a mostrar una defensa segura, con Ramos como líder, para seguir en la lucha por el título.

Torrent tendrá como prioridad detener el ataque azulcrema, pero estará atento a aprovechar oportunidades para ampliar la ventaja con una ofensiva liderada por el español Sergio Canales y el argentino Germán Berterame.

Aunque el 2-0 da tranquilidad a los regios, deberán mostrar su mejor versión porque América sabe jugar con l marcador en contra, sobre todo en las fases decisivas de los campeonatos.

Finalista de los últimos cuatro torneos de liga, campeón en tres de ellos, los azulcremas del entrenador brasileño André Jardine poseen una plantilla equilibrada que será difícil de eliminar en su estadio.

Los uruguayos Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre y el estadounidense Alejandro Zendejas se unirán al francés Allan Saint-Maximin para buscar la remontada.

América está obligado a ganar por dos goles o más. De hacerlo por dos empatará la serie y se clasificará a la semifinal por haber terminado mejor que Monterrey en la tabla de posiciones.

Este sábado habrá otros dos partidos de cuartos de final en los que el campeón Toluca y el humilde Tijuana saldrán con ventaja sobre el Juárez FC y el Tigres UANL.

Toluca venció por 1-2 al Juárez en el duelo de ida y ahora tiene todo a su favor para eliminarlo.

Con el portugués Paulinho, mejor goleador de la liga en los dos últimos años, los Diablos del entrenador argentino Antonio Mohamed tiene todo a favor ante el Juárez del estratega uruguayo Martín Varini, obligado a ganar por dos goles en la cancha de los monarcas de liga, un reto difícil.

Otro uruguayo, Sebastián ‘Loco’ Abreu, está en mejor situación. Como estratega del Tijuana pasa por un gran momento de forma, lo cual demostró al golear por 3-0 al Tigres UANL en el duelo de ida de la serie.

Si defiende bien y no renuncia a atacar, el equipo aumentará sus posibilidades de meterse en la semifinal. Sin embargo, deberá mostrar su mejor fútbol ante un rival de gran poderío ofensivo, con el campeón mundial argentino Ángel Correa, su compatriota Juan Brunetta, el francés André Pierre Gignac y el uruguayo Fernando Gorriarán como piezas claves.

El domingo el Cruz Azul recibirá a Guadalajara con el que empató sin goles el primer encuentro entre ambos.EFE

