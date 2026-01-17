El Monterrey golea al Mazatlán en el inicio de la tercera fecha del Clausura mexicano

Mazatlán (México), 16 ene (EFE).- El Monterrey del español Sergio Canales goleó este viernes por 1-5 al Mazatlán FC en el partido con el que comenzó la tercera jornada del Torneo Clausura del fútbol mexicano.

Los goles del triunfo los marcaron Jesús Corona, los argentinos Jorge Rodríguez y Germán Berterame, el francés el Anthony Martial, de penalti, e Iker Fimbres. Por el local anotó el ecuatoriano Jordan Sierra.

El Monterrey dominó desde el inicio gracias a la repartición de juego de Canales. Al minuto ocho, desde la izquierda, el español metió un centro pasado al área que cabeceó Corona para el 0-1.

Al 21, Canales volvió a dañar por izquierda con otro centro que, luego de una serie de rebotes, Jorge Rodríguez remató desde fuera del área un balón que le desviaron al guardameta para el 0-2.

Dos minutos después, el árbitro señaló penalti por una falta dentro del área sobre Gerardo Arteaga, que falló Anthony Martial, pero anotó en el contrarremate para celebrar el 0-3 al 24.

En la segunda mitad los Rayados volvieron a la carga. Martial escapó por derecha, dentro del área sirvió para un remate de Berterame que venció a Ricardo Rodríguez; fue el 0-4 al 56.

La feria de goles continuó al 65. De nuevo Matial atacó por derecha, se llevó con una bicicleta un defensa y antes de línea de fondo centró a Iker Fimbres, quien marcó de derecha el quinto al 65.

El Mazatlán descontó al 85 en una descolgada de Jordan Sierra, quien fusiló de zurda a Luis Cárdenas.

La tercera jornada continuará este sábado con cinco partidos, entre los que destaca la visita del campeón Toluca, del goleador portugués Paulinho, a los Tigres UANL, con los que juega Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina.

El Guadalajara, que tiene en el timón al también argentino Gabriel Milito, recibirá al Querétaro; el Tijuana, entrenado por el uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu, chocará con San Luis; el Cruz Azul será local ante el Querétaro y el Atlas se meterá a casa del Necaxa.

Para el domingo llama la atención la visita del América, único equipo que no ha anotado en lo que va del Clausura, que buscará obtener su primer triunfo en su visita al Pachuca, que tiene como figura principal al venezolano Salomón Rondón.

La actividad concluirá con el juego entre Pumas UNAM, del guardameta costarricense Keylor Navas, que recibirá al León, y el choque entre Santos Laguna y Juárez FC. EFE

