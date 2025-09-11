El Monterrey se enfrenta con el Querétaro en busca de mantenerse primero

Querétaro (México), 11 sep (EFE).- Los Rayados del Monterrey, donde juega el central español Sergio Ramos, visitarán este domingo al Querétaro, en un partido de la octava jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, en el que los regios tratarán de mantenerse en el primer lugar del campeonato.

Con seis victorias y una derrota, los Rayados lideran el certamen con 18 puntos, uno más que el América y Cruz Azul, sus más cercanos perseguidores.

El duelo ante los Gallos Blancos del Querétaro es fundamental para que el Monterrey del entrenador español Domènec Torrent siga en la cima del campeonato.

Ramos ha sido uno de los pilares en la defensa de los Rayados del estratega catalán, la cuarta mejor del torneo al haber permitido solo nueve goles (la mejor es la del América con seis dianas encajadas).

Mientras que el Querétaro está en el penúltimo lugar de la tabla con cuatro unidades.

La octava jornada comenzará este viernes con las visitas del Juárez al Necaxa y de los Pumas UNAM, del costarricense Keylor Navas, al Mazatlán.

Los felinos son décimos con nueve puntos, en el límite de la zona de repesca, por lo que necesitan vencer al Mazatlán para intentar clasificarse a la fase final.

Pachuca se enfrentará el sábado con Cruz Azul, que busca ser líder, los Tigres UANL retarán al León, el Atlas al Santos Laguna, el Toluca al Puebla y el América al Guadalajara, en el clásico del balompié mexicano.

El domingo, además del Monterrey-Querétaro, San Luis recibirá al Tijuana para ponerle fin a la jornada.

– Partidos de la octava jornada del Apertura mexicano:

12.09: Necaxa-Juárez y Mazatlán-Pumas UNAM.

13.09: Pachuca-Cruz Azul, Tigres UANL-León, Atlas-Santos Laguna, Toluca-Puebla y América-Guadalajara.

14.09: Querétaro-Monterrey y San Luis-Tijuana. EFE

