The Swiss voice in the world since 1935

El Monterrey se enfrenta con el Querétaro en busca de mantenerse primero

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Querétaro (México), 11 sep (EFE).- Los Rayados del Monterrey, donde juega el central español Sergio Ramos, visitarán este domingo al Querétaro, en un partido de la octava jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, en el que los regios tratarán de mantenerse en el primer lugar del campeonato.

Con seis victorias y una derrota, los Rayados lideran el certamen con 18 puntos, uno más que el América y Cruz Azul, sus más cercanos perseguidores.

El duelo ante los Gallos Blancos del Querétaro es fundamental para que el Monterrey del entrenador español Domènec Torrent siga en la cima del campeonato.

Ramos ha sido uno de los pilares en la defensa de los Rayados del estratega catalán, la cuarta mejor del torneo al haber permitido solo nueve goles (la mejor es la del América con seis dianas encajadas).

Mientras que el Querétaro está en el penúltimo lugar de la tabla con cuatro unidades.

La octava jornada comenzará este viernes con las visitas del Juárez al Necaxa y de los Pumas UNAM, del costarricense Keylor Navas, al Mazatlán.

Los felinos son décimos con nueve puntos, en el límite de la zona de repesca, por lo que necesitan vencer al Mazatlán para intentar clasificarse a la fase final.

Pachuca se enfrentará el sábado con Cruz Azul, que busca ser líder, los Tigres UANL retarán al León, el Atlas al Santos Laguna, el Toluca al Puebla y el América al Guadalajara, en el clásico del balompié mexicano.

El domingo, además del Monterrey-Querétaro, San Luis recibirá al Tijuana para ponerle fin a la jornada.

– Partidos de la octava jornada del Apertura mexicano:

12.09: Necaxa-Juárez y Mazatlán-Pumas UNAM.

13.09: Pachuca-Cruz Azul, Tigres UANL-León, Atlas-Santos Laguna, Toluca-Puebla y América-Guadalajara.

14.09: Querétaro-Monterrey y San Luis-Tijuana. EFE

rcg/car

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR