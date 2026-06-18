El Monumento a Lincoln en Washington abrirá al público su histórico espacio subterráneo

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Washington, 18 jun (EFE).- El Monumento a Lincoln, uno de los lugares más emblemáticos de la capital estadounidense, abrirá el próximo 25 de junio por primera vez al público el espacio subterráneo situado bajo su estructura con un nuevo museo que permitirá a los visitantes descubrir los cimientos y la historia de su construcción.

El recorrido, de unos 1.400 metros cuadrados de superficie, se encuentra bajo el monumento inaugurado en 1922 y mostrará exposiciones interactivas sobre la figura del presidente Abraham Lincoln, réplicas de la estructura y evidencias sobre el significado histórico del lugar.

El proyecto ha supuesto una inversión cercana a los 69 millones de dólares, de los cuales unos 43 millones procedieron de donaciones privadas, según detallaron responsables del Servicio de Parques Nacionales.

«Es extremadamente emocionante estar aquí. La construcción comenzó en 2023, pero esto lleva realmente años gestándose», afirmó a la prensa una portavoz del Servicio de Parques, Sarah Sparhawk.

Entre los principales atractivos del nuevo espacio figuran las 122 columnas de hormigón que fueron hincadas en el terreno para sostener la estructura del monumento.

Los visitantes también podrán admirar dos copias de la Proclamación de Emancipación y de la Decimotercera Enmienda, documentos clave para la abolición de la esclavitud en el país.

Según la portavoz, la experiencia permitirá apreciar «todo lo que hizo falta para levantar el lugar».

El superintendente de los Parques Nacionales, Kevin Griess, subrayó que la apertura coincide con las celebraciones del 250 aniversario de la independencia estadounidense, aunque aseguró que el proyecto ha estado desarrollándose desde 2010.

El espacio permitirá también rendir homenaje a los trabajadores que participaron en la construcción del monumento y muestra una serie de grafitis pintados por los propios constructores en los baños del museo.

La entrada será gratuita, aunque las reservas efectuadas por internet tendrán un coste administrativo de un dólar por gestión. EFE

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