El monzón deja otros 21 muertos en Pakistán y eleva el balance a más de cien

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Islamabad, 26 jul (EFE).- Al menos 21 personas murieron y otras 72 resultaron heridas en las últimas 24 horas por incidentes relacionados con las lluvias del monzón en Pakistán, lo que eleva a 107 el número de fallecidos desde el inicio de la temporada, informaron este domingo las autoridades.

Según datos de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), 14 de las muertes registradas durante la última jornada se produjeron en la provincia oriental de Punjab, cuatro en Khyber Pakhtunkhwa, dos en Sindh y una en la región norteña de Gilgit-Baltistán.

Punjab concentró también la mayoría de los heridos, con 64, mientras que Sindh registró seis y Baluchistán dos, de acuerdo con el balance oficial.

Las lluvias han causado derrumbes de viviendas, electrocuciones, crecidas repentinas y daños en infraestructuras en varios distritos del país.

En las últimas 24 horas, nueve casas quedaron completamente destruidas y otras 57 sufrieron daños parciales, mientras que 26 cabezas de ganado murieron por las lluvias y las inundaciones.

Desde el inicio de la temporada del monzón, el pasado 26 de junio, la NDMA ha registrado 107 muertos y 344 heridos en todo Pakistán.

La provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa ha sido la más golpeada, con 55 fallecidos, seguida de Punjab, con 36; la Cachemira administrada por Pakistán, con siete; Baluchistán, con seis; Sindh, con dos, y Gilgit-Baltistán, con uno.

La NDMA informó además de que este domingo se reunió el Comité de Respuesta de Emergencia para revisar la preparación y la respuesta ante el monzón.

El Departamento Meteorológico de Pakistán había pronosticado la semana pasada lluvias generalizadas entre el 19 y el 25 de julio en distintas zonas del país, y el viernes advirtió de nuevas precipitaciones con tormentas en áreas del sur y el centro, incluida la provincia de Sindh, hasta el lunes.

Pakistán registra cada año lluvias monzónicas entre junio y septiembre, pero la creciente irregularidad e intensidad de los fenómenos meteorológicos ha aumentado el riesgo de inundaciones repentinas, deslizamientos y daños en infraestructuras, especialmente en las zonas montañosas del norte y noroeste del país. EFE

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