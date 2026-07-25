El movimiento «Cucarachas» indio exige respuesta sobre dimisión del ministro de Educación

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Nueva Delhi, 25 jul (EFE).- El movimiento juvenil indio Cockroach Janta Party (CJP), conocido como «Cucarachas», exigió este sábado al Gobierno una respuesta sobre la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, antes de una nueva ronda de conversaciones para intentar contener las protestas por irregularidades en exámenes oficiales.

El portavoz del CJP Ashutosh Ranka dijo que el movimiento espera una respuesta de «sí o no» sobre la continuidad de Pradhan, después de que el Ejecutivo pidiera plazo hasta este sábado para pronunciarse sobre la principal demanda de los manifestantes.

La nueva reunión estaba prevista para la tarde, según los portavoces del movimiento.

«Necesitamos claridad sobre Dharmendra Pradhan: si pedirán su renuncia o no», dijo Ranka, que también reclamó una confirmación por escrito sobre los puntos en los que el Gobierno ya expresó una aceptación «en principio».

En la reunión de este pasado viernes, representantes del CJP dijeron haber obtenido avances en dos de las tres demandas: compensaciones para las familias de aspirantes al NEET que murieron por suicidio y la retirada de denuncias o causas legales contra estudiantes que participaron en las protestas.

La salida de Pradhan, sin embargo, quedó sin resolver.

Fuentes gubernamentales citadas por la cadena NDTV aseguraron, por su parte, que la dimisión de Pradhan «no está sobre la mesa» y que el Ejecutivo respalda al ministro, aunque prepara medidas para corregir fallos en la Agencia Nacional de Pruebas, el organismo encargado de varios exámenes oficiales.

Ranka dijo que, en caso de que Pradhan no renuncie, el movimiento tendrá que emitir una nueva convocatoria nacional de movilización.

Este sábado, la corporación del metro mantuvo cerradas 18 estaciones del centro de la ciudad desde las 7.30 hora local (2.30 GMT) y hasta nueva orden.

Las restricciones se suman a varios días de cortes o interrupciones de internet móvil en zonas de Delhi central próximas a las zonas de protesta.

‘The Indian Express’ informó esta semana de órdenes para suspender datos móviles en un radio de 1,5 kilómetros alrededor del punto de protesta, con impacto incluso en áreas como Mandi House, a casi dos kilómetros del lugar.

El Gobierno del primer ministro Narendra Modi ha intentado responder a la crisis con promesas de tribunales especiales, una ley más dura contra las filtraciones y cambios en el sistema de exámenes.

Medios locales informaron, además, del despido de 47 funcionarios o empleados vinculados a la Agencia Nacional de Pruebas y de planes para que el NEET-UG pase a formato digital a partir de 2027.

El CJP responsabiliza políticamente a Pradhan de las filtraciones e irregularidades denunciadas en exámenes como el NEET-UG, la prueba nacional de acceso a medicina y una de las más competitivas del país.

En la India, estas pruebas son importantes para los jóvenes porque millones de estudiantes compiten cada año por plazas universitarias y empleos públicos, vistos por muchas familias como una de las principales vías de movilidad social. EFE

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(foto)(vídeo)